Петр Порошенко купил военные облигации на 156 млн 537 тыс. грн. Военные ОВГЗ – это инвестиционный инструмент поддержки Государственного бюджета. Средства от облигаций используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Победу не дарят - ее получают, в нее вкладывают. Поэтому наш с Мариной фонд инвестирует 156,537 млн гривен в военные облигации Украины", – написал Порошенко.

Пятый президент отмечает: пока западные союзники определяются с помощью Украины, нужно подставить плечо армии.

"Зачем мы это делаем? Во-первых, до принятия финансового решения Евросоюзом и США в январе наше государство остро нуждается в деньгах для обеспечения военных нужд. Во-вторых, украинские военные облигации, как и вся Украина, находятся под защитой ВСУ. А это – лучшая инвестиция не только для нас, украинцев, но и для всего свободного мира, и мы должны демонстрировать пример для подражания. В-третьих, у нас есть много военных проектов, которые мы делаем без государства, но мы поможем и ему", – объясняет Порошенко.

"А когда эти деньги вернутся от украинского правительства, то буду ждать желтых заголовков от бревен о том, что Порошенко получил от украинского правительства 156 миллионов гривен. Или что Украина купила Порошенко. Как это было с Венгрией", – потролил пятый президент бессмысленные фейки, которые распространяются на всевозможных "сливных бачках"

"По возвращении средств мы с Мариной будем инвестировать их в Украину еще раз и еще раз. До тех пор, пока не победим в этой проклятой войне. Потому что это и есть наш путь к победе. Не просто верить в ВСУ, а делать все возможное, чтобы им помогать. This is the way", – убежден Порошенко.