НАБУ показало впечатляющую 'эффективность', тратя 12 грн на каждую возвращенную в бюджет страны 1 грн, – эксперт призвал расформировать Бюро

НАБУ должно быть расформировано из-за больших затрат на свою деятельность при крайне низкой эффективности, провалах в работе, затянутых расследованиях, махинациях с экспертизами и системных коррупционных скандалах детективов. Такое мнение высказал политический эксперт Олег Постернак.

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"Большие расходы при низкой отдаче помноженные на профессиональную неэффективность детективов, вместе с безынициативностью, сомнительными экспертизами и коррупционными скандалами работников. Все это – сегодняшнее НАБУ. И оно нуждается в радикальных мерах. Первый шаг – расформировать Бюро и создать новую антикоррупционную систему работы. Иначе дела не будет", – подчеркнул Постернак.

Он объяснил на фактах, почему НАБУ следует расформировать. Во-первых, из-за низкой экономической эффективности.

"За 10 лет существования Бюро государство потратило на него более 10 млрд. грн. В то время, как общая сумма взысканий по решениям судов по делам, которые вело НАБУ в 2015–2025 гг., составляет +/-800 млн грн. То есть на каждую 1 гривну, возвращенную в бюджет страны, НАБУ потратило… 12(!) гривен! Впечатляющая "эффективность", – возмутился эксперт.

Во-вторых, он отметил низкую производительность детективов.

"В течение прошлого года НАБУ начало 669 уголовных производств, что составляет 2–3 производства на 1 детектива. Для сравнения – один следователь ГБР одновременно расследует от 300 до 1000. Вместе с тем, только 30% подозреваемых по делам, которые ведут детективы НАБУ, являются представителями власти или должностными лицами. Поэтому Transparency International Ukraine в отчете за 10 лет работы Бюро настоятельно советует оптимизировать использование ресурсов: сосредоточить внимание на делах топ-коррупции и касающихся системной коррупции", – говорится в посте эксперта.

Кроме того, НАБУ безынициативно и затягивает расследования, сообщил Постернак.

"Большинство дел по тому мизеру, которое расследует Бюро, инициированы не им – как правило, их передают из других органов (ГБР, Нацполиции и т.п.). И вообще, 77% всех коррупционных преступлений в государстве расследует Национальная полиция. Детективы НАБУ славятся громкими разоблачениями чиновников, однако для того, чтобы довести свое "разоблачение" до приговора, часто им не хватает и десяти лет", – подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание на сомнительные экспертизы, из-за которых развалились громкие дела, в частности "Ротердам+" или Емельяна.

"Речь идет, например, о "Международной экспертно-правовой группе", у которой заказывали экспертизу рыночной стоимости земельных участков. Однако КВЭДы, по которым она зарегистрирована, не предусматривают проведение такой экспертизы. Даже астрологическую и спиритическую деятельность (и это не шутка!) – предусматривают, а вот экспертизу стоимости земли – нет", – сообщил он.

Также он напомнил, что вся деятельность НАБУ сопровождается постоянными скандалами, участниками которых являются детективы. Речь идет о подозрительных сделках с элитными квартирами, которые записываются-перезаписываются на родственников и декларируются с заниженной ценой, вип авто со столь заниженной ценой, махинации с криптой, отмазывание родственников от тюрьмы и сокрытие их российского гражданства, системная коррупция.

Таким образом, по его мнению, расформирование НАБУ – возможность сэкономить средства для армии.

"Украина постоянно нуждается в деньгах для финансирования армии. Чтобы их стало больше, мы можем либо сократить какие-либо расходы, либо повысить налоги. Понятно, что никто из нас не желает увеличения налогов, особенно в это непростое время. Остается сокращение расходов – за счет неэффективных структур, которые сегодня сжирают бюджетные миллиарды. И первый претендент на это – НАБУ, неэффективность работы которого уже очевидна даже международным экспертам", – резюмировал Постернак.