На восстановление Украины привлекли дополнительных €3,6 млрд, – Кулеба

Во время Конференции по восстановлению Украины (URC2025), которая состоялась 10-11 июля в Риме, были достигнуты договоренности с партнерами на общую сумму 3,6 млрд евро.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, пишет "Корреспондент".

"На Конференции по восстановлению Украины команда Минразвития провела ряд встреч и подписала важные документы – это финансовые договоренности на 3,6 млрд евро. Средства согласованы в виде инвестиционных соглашений, меморандумов, протоколов и совместных заявлений, которые были подписаны, анонсированы или засвидетельствованы. Они направляются на реализацию масштабных проектов в сферах жилья, транспорта, энергетики, теплоснабжения, медицины, образования, инфраструктуры, а также поддержки громад на местах", – написал Кулеба.

Он добавил, что еще почти 200 млн евро – стоимость соглашений, которые были подписаны непосредственно украинскими громадами и регионами с иностранными партнерами.

По словам Кулебы, среди основных проектов – соглашения с Банком развития Совета Европы на 200 млн евро для компенсаций за разрушенное жилье в результате войны в рамках программы єВідновлення. Еще 80 млн евро пойдут на первый этап выплат компенсаций для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Отдельная программа льготной ипотеки – для ветеранов и их семей с ожидаемым объемом в 60 млн евро.

Еще на 1,5 млрд евро подписан меморандум с правительством Италии об открытии доступа Украины к итальянским финансовым механизмам.

"Для украинских громад это означает новые возможности: страховое покрытие для проектов, чтобы банки могли кредитовать без дополнительных рисков; льготные кредиты для муниципальных инициатив с минимальными процентами и длинными сроками; грантовые компоненты и специальные условия для закупки товаров и услуг у итальянских компаний, что позволяет привлекать технологии и опыт, прямая поддержка малого и среднего бизнеса. Этот инструмент позволит громадам реализовывать сложные проекты уверенно, с защитой от финансовых рисков и с доступом к ресурсам. Речь идет о новом формате партнерства, который планируется масштабировать и на другие страны", – рассказал вице-премьер.

Еще один важный документ – соглашение с Европейским инвестиционным банком на 134 млн евро на восстановление критической транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, логистических узлов в регионах для сообщения между громадами, который позволяет эвакуировать, доставить гуманитарную помощь, поддержать логистику.

Минразвития также подписало Меморандум с Агентством развития промышленности Польши о реализации проектов по реконструкции и развитию КПП "Ягодин", а также ремонту объездной дороги города Львова и трассы Краковец – Львов – Шегини. Ориентировочная сумма потенциального привлечения – 200 млн евро.

Согласованы два проекта с ЕБРР для "Укрзализныци": 44 млн евро на создание сети газовой генерации и 10 млн евро на улучшение доступности вокзалов. Правительство Италии передаст Украине пять радиолокационных систем и сопутствующее оборудование для поддержки базовых функций инфраструктуры наблюдения "Украэроруха".

"Это все – конкретные решения, которые будут иметь результаты в городах и селах Украины. Также важно, что громады и регионы самостоятельно подписывали соглашения с иностранными правительствами, бизнесом и фондами. Общая сумма договоренностей, заключенных на местном уровне, составляет почти 300 млн долларов", – отметил Кулеба.

Среди соглашений, которые были подписаны на уровне громад и регионов:

116 млн долл. утверждено со Всемирным банком в рамках проекта RePower электро- и теплоснабжения в семи городах: Николаев, Харьков, Сумы, Кривой Рог, Кременчуг, Славута, Чернигов;

грант от Италии на 32,5 млн евро для сохранения культурного наследия Одесского региона, 6 млн евро на восстановление и реконструкцию оросительных систем Одесской области;

еще 30 млн евро от Италии на реконструкцию детской больницы в Одессе и 2,5 млн евро технической помощи на медицинское оборудование;

грант от Нидерландов на 35,5 млн евро на строительство новой городской больницы в Житомире.

Ранее Алексей Кулеба сообщил, что в Украине стартует проект создания муниципального арендного жилья. Он рассказал, что проект "откроет возможность создать устойчивые механизмы обеспечения жильем в стране, переживающей затяжную войну и масштабные внутренние перемещения".

Также стало известно, что Сумская область получила дополнительно 200 млн грн. По словам Алексея Кулебы, финансирование направили в 25 громад региона. Городу Сумы адресовано почти 48 млн грн.