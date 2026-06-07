На границе с Польшей большие очереди: какие пункты пропуска свободны для проезда

Вечером в субботу, 6 июня, на границе Украины с Польшей собрались большие очереди транспортных средств на выезд. Самые большие – на пунктах пропуска "Краковец", "Устилуг", "Рава-Русская" и "Шегини".

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Об этом предупредила ГПСУ. Пресс-служба отметила, что из-за этого время ожидания граждан на выезд может быть более длительным, чем обычно.

Где собрались очереди и какие ПП наименее нагружены

По состоянию на 19:30 субботы, на украинско-польской границе фиксировалось накопление автомобилей на выезд из страны на таких пунктах пропуска:

Краковец – 100 машин;

Устилуг – 95;

Рава-Русская – 65;

Шегини – 60;

Угринов – 25;

Грушев – 25;

Нижанковичи – 25.

Очереди из автобусов на выезд были в "Краковце" и "Шегинях". Там ожидало по 13 транспортных средств. В "Устилуге" свою очередь ожидал только один автобус.

"Свободными для проезда пока остаются пункты пропуска "Смильница" и "Нижанковичи", – рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Представители ведомства добавили, что на въезд в нашу страну около 20 автомобилей ожидали в "Устилуге".

Напомним, с началом летнего туристического сезона пассажиропоток через пункты пропуска хахидной границы традиционно растет. В этом году ожидается увеличение пассажиропотока до 20%.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно в рейсовом автобусе маршрута "Варшава – Ивано-Франковск" пограничники обнаружили 120 шкурок песца, которые пытались ввезти в Украину из Польши вне таможенной декларации. Рыночная стоимость этого товара достигает почти 400 тысяч гривен.

– Также украинские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию страны более 130 коллекционных рыб кои. Стоимость такой контрабанды может превышать 1 миллион гривен.

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