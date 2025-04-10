'Мы видели это во время Covid': американцы запасаются основными товарами, пока пошлины Трампа не начали действовать на полную мощность

На фоне введения президентом США Дональдом Трампом взаимных пошлин для ряда стран американцы начали запасаться основными товарами. Они ожидают роста цен после того, как американский лидер начал глобальную торговую войну.

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Такую активизацию граждан в магазинах в Штатах уже видели во времена пандемии коронавируса – тогда это привело к дефициту и инфляции. Об этом сообщает The Independent.

Некоторые американцы рассказали, что покупают двойное количество чего угодно – бобов, консервов, муки, воды, сахара, масла, средств гигиены – в целом, всего, что есть в магазинах. Они ожидают, что розничные цены в скором времени вырастут из-за новых пошлин.

При этом многие покупатели все же занимают выжидательную позицию, опасаясь, что любая паника спровоцирует ажиотажный спрос на товары, который усилится из-за ожиданий еще более сильной инфляции.

Непартийная некоммерческая исследовательская группа The Tax Foundation подсчитала, что новые пошлины обойдутся американцам в 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет, то есть следует ожидать увеличения налогов примерно на 2100 долларов на каждое домохозяйство только в 2025 году.

Маниш Капур, основатель GCG, фирмы по управлению цепочками поставок, сказал, что пошлины снова пробуждают опасения по поводу пустых полок магазинов, с которыми им пришлось столкнуться во время пандемии. Тогда перебои в цепочках поставок привели к дефициту продуктов и инфляции.

"Мы видели это и во время Covid, когда все безумно хватали все, что было на полках магазинов, независимо от того, нужно это им или нет. Сейчас все не столь серьезно, но люди озабочены тем, что стоимость товаров будет расти, и что, знаете, стоит запасаться", – сказал Капур.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Дональд Трамп объявил, что США вводят 90-дневную паузу касательно новых пошлин на импорт для большинства стран – в этот период они будут снижены до 10%. В то же время тарифы для Китая растут до 125%.

Согласно недавнему решению Трампа импорт из 86 стран в США облагался пошлинами от 11% до 84% (именно эти тарифы теперь на паузе), а Китай получил рекордные 104% общей тарифной нагрузки (которые теперь увеличились до 125%).

Американский лидер отметил, что с этой паузой ничего не закончилось, и он намерен довести дело до конца и подписать "честные" соглашения со всеми странами, в том числе и с Пекином.

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