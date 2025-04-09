Дополнительные пошлины США "против всего мира" уже вступили в силу: какие новые ограничения готовит Трамп

Из 86 стран импорт в США теперь облагается пошлинами от 11% до 84%, а Китай получил рекордное 104% общей тарифной нагрузки. США не собираются останавливаться и уже готовят новые ограничения – Трамп анонсировал введение значительных пошлин на импорт фармацевтики.

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О новых пошлинах сообщает CNBS. В среду, 9 апреля, с утра США официально ввели новый раунд жестких тарифов на импорт из 86 стран мира.

Это решение является частью агрессивной торговой политики президента Дональда Трампа, направленной на "защиту американских интересов" и возвращение производства в пределы США. Такой шаг вызвал волну беспокойства на глобальных рынках, особенно в странах Азии, и уже начинает давать первые отрицательные сигналы для бирж.

Хотя базовая ставка предыдущих пошлин составляла 10%, новая волна гораздо более жесткая: тарифы теперь колеблются от 11% до 84% в зависимости от страны. Сильнее всего пострадали:

Китай – общие пошлины достигли 104%, включая базовые 20%, дополнительные 34% и новые 50% сверху, подписанные Трампом буквально во вторник вечером;

Лесото – 50% пошлины, что стало вторым самым высоким показателем после Китая;

– 50% пошлины, что стало вторым самым высоким показателем после Китая; Камбоджа – 49%;

– 49%; Лаос – 48%;

– 48%; Вьетнам – 46%;

– 46%; Индия – 26%, что вынудило центральный банк страны снизить учетную ставку до 6%.

На фондовом рынке США продолжается четырехдневное падение, связанное с введением новых тарифов. Трамп и Белый дом исключают критику и не считают это серьезной проблемой. "Америка снова станет очень богатой очень скоро", – уверенно заявил президент во вторник, 8 апреля.

А вот азиатские рынки отреагировали мгновенной отрицательной динамикой – индекс Kospi в Южной Корее официально перешел в медвежью зону. Давление на экспортно-ориентированные экономики усиливается, особенно учитывая нестабильность в сфере поставок и растущие издержки производителей.

На фоне уже действующих тарифов Трамп также объявил о планах ввести новые значительные пошлины на импорт фармацевтической продукции. Это, по его словам, должно заставить фармацевтические компании вернуть производство на территорию США. Ожидается, что новые ограничения коснутся Европы, Индии и Китая – ключевых игроков на глобальном фармацевтическом рынке. Этот новый этап таможенной политики Трампа демонстрирует, что США не собираются останавливаться и, похоже, готовятся к полномасштабному пересмотру глобальной торговой войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, топ-руководители Китая 9 апреля, проведут встречу для обсуждения торговой войны с США и ее последствиями. Кроме того, Китай рассматривает запрет голливудских фильмов в ответ на пошлины США, которые достигли уже со 104%. На этом фоне мировые рынки снова резко упали, а инвесторы убегают из американских активов.

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