Мощности 'Интерпайпа' загружены на 60-70% по сравнению с довоенным периодом, – Коротков

На сегодняшний день мощности предприятий, входящих в украинскую промышленную компанию "Интерпайп", загружены в среднем на 60-70% по сравнению с довоенным периодом. Компания рассчитывает сохранить этот уровень до конца 2023 года.

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Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил генеральный директор "Интерпайпа" Андрей Коротков.

"Загрузка мощностей разная в разных дивизионах. Ситуация в трубном и железнодорожном дивизионах отличается, кроме того есть отличия по кварталам. Но если вывести средний показатель, то мощности компании загружены где-то на 60-70% по сравнению с довоенным периодом", - сообщил он, добавив, что рассчитывает сохранить "загрузку мощностей до конца этого года где-то на таком же уровне, как сейчас".

А.Коротков также добавил, что в 1 полугодии 2023 года "Интерпайп" выполнил все производственные планы. "Все три дивизиона показали рост: сталеплавильный – почти на 20%, трубный – на 5% и железнодорожный – на 17%. Естественно, что результат лучше, чем в первом полугодии прошлого года, поскольку с началом войны наши предприятия находились в простое и возобновили работу только в мае 2022 года", - сказал он.

По его словам, именно с этим связано увеличение отчисления налогов "Интерпайпом" в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 74%. "Мы гораздо больше произвели и реализовали продукции и, соответственно, гораздо больше уплатили налоги. Компания прозрачно работает и платит налоги, все просто", - подчеркнул гендиректор.

Отвечая на вопрос о влиянии от подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, А.Коротков сообщил, что эта катастрофа стала серьезной трагедией для Никополя.

"Город почти месяц был без центрального водоснабжения. Но для нас ситуация была немного легче, поскольку у нас есть отдельная заборная водонапорная станция. Однако перебои с обеспечением водой все равно были, уровень воды в тех местах, где организован водозабор, колебался. Мы были вынуждены. модернизировать, переработать оборудование и сам процесс забора воды из реки. Поэтому проблемы были серьезные. В настоящее время процесс стабилен, обеспечение водой организовано как в городе, так и на заводе", констатировал глава "Интерпайпа".