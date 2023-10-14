Морской коридор действует: еще три балкера пришли в порты 'Большой Одессы'

Морским коридором, организованным Министерством инфраструктуры совместно с Военно-Морскими силами ВСУ, идет все больше кораблей. Так, порты Одессы приняли еще три балкера – Peter S (судовладелец из Греции), Xin Shun (судовладелец из Китая), и Bull (судовладелец из Сингапура), сообщил Минпром.

Ранее в четверг из портов "Большой Одессы" вышли с грузами два балкера: Beaver с дедвейтом 81,8 тыс. тонн под флагом Либерии (судовладелец с Маршалловых островов), и Castor – с 78,9 тыс. тонн под флагом Либерии (судовладелец с Либерии).

Таким образом, с 16 сентября в порты "Большой Одессы" новым украинским коридором прибыли уже 23 судна общим дедвейтом 898,3 тыс. тонн. Вышли – 14 судов, общий дедвейт которых составил 466,9 тыс. тонн.

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Ранее ряд экспертов отмечали, что для наращивания объемов экспорта временным морским коридором необходимо усилить защиту портов системами ПВО, обеспечить защиту от российских мин, а также разработать механизмы страхования рисков с привлечением международных партнеров.

Пока известно, что Германия планирует поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО), чтобы помочь защитить портовую инфраструктуру и экспортные маршруты украинского зерна. В то же время три страны-члены НАТО — Турция, Румыния и Болгария — обсуждают создание специального подразделения для очистки Черного моря от российских мин.