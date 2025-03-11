Министр Сметанин призвал отменить штрафные санкции для предприятий ОПК за нарушение поставок оружия

Представители ОПК заявляют, что действующая система наказаний за задержки в поставках и нарушение качества оружия жесткая, и просят пересмотреть ее.

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Такое мнение высказал министр стратегпрома Герман Сметанин. Его поддержали исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко и исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров.

По словам министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, украинская оборонная промышленность нуждается в отмене дублирующих штрафных санкций.

"Это необходимо для того, чтобы украинские оборонные предприятия продолжали работать и увеличивать объемы производимого оружия", – подчеркнул он.

По словам министра, эти санкции часто превышают рентабельность по подписанным договорам. Их нужно убрать и обеспечить начисление штрафов как стимул ускорения поставок военных товаров.

"В большинстве случаев увеличение сроков поставки продукции не зависит от самих предприятий, а вызваны задержками поставок критических комплектующих из-за границы или повреждениями от вражеских обстрелов", – добавил он.

Так, Украинский совет оружейников выступил за законопроект № 12258, который предлагает отменить один из дублирующих штрафов для производителей – плату за пользование авансовыми средствами.

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко указывает, что украинские производители платят до 13% штрафов в месяц, если не успевают выполнить контракт по "объективным причинам". По его убеждению, штрафная система нуждается в реформировании:

– штрафы должны стимулировать выполнение контрактов, а не уничтожать производство,

– необходимо учитывать форс-мажоры (ракетные удары, мобилизацию, перебои с логистикой),

– украинские производители не должны быть в худшей позиции с иностранными поставщиками (последние не имеют дублирующих штрафов).

Федирко добавил, что изменения должны относиться только к новым контрактам, а любая попытка применить их к старым соглашениям создаст коррупционные риски.

В то же время исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров объясняет, что средняя рентабельность производства вооружения составляет 5-7%, а штрафы за месяц задержки делают выполнение контрактов просто невыгодным.

Он предлагает оставить простые и понятные санкции: 0,1% пени за день просрочки и 20% штрафа за некачественную продукцию.