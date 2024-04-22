Минэнерго выступает против изменения механизма поддержки зеленой энергетики

Министерство энергетики Украины не поддерживает законопроект, разработанный Нацкомиссией по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), об изменении механизма финансирования отрасли зеленой энергетики путем выделения необходимой компенсации из тарифа на передачу "Укрэнерго" в отдельную надбавку.

Об этом говорится в письме министерства.

"Если оператор системы передачи или операторы систем распределения несут такие расходы, они устанавливаются НКРЭКУ как отдельные платежи вне тарифов. В то же время, в законопроекте отсутствует детализация механизма выполнения НЭК "Укрэнерго" возложенных Законом на предприятие специальных обязанностей по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников вне тарифа на передачу, как и источники покрытия таких специальных обязанностей", – заявляет Минэнерго.

Согласно информации, Минэнерго рассматривало данный законопроект и письмом от 5 февраля 2024 сообщило НКРЭКУ о том, что не согласовывает законопроект.

"Его текущая редакция нуждается в доработке с учетом большого количества разногласий, рассогласований и замечаний, которые имеет Министерство и ключевые участники рынка", – отмечает министерство.

Кроме того, сообщается, общественный союз "Украинская ветроэнергетическая ассоциация", ассоциация "Европейско-Украинское энергетическое агентство", ассоциация "Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" и общественный союз "Ассоциация солнечной энергетики Украины" обращались в Министерство энергетики и отмечали, что не поддерживают изменение модели развитию возобновляемой энергетики, в частности, исключение из состава тарифа на передачу расходов оператора системы передачи на выполнение специальных обязанностей.

В то же время, Минэнерго предложило представителям НКРЭКУ присоединиться к работе Минэнерго в составе рабочей группы для наработки надлежащей редакции законопроекта, а также имплементации Директив и Регламентов ЕС в сфере электроэнергетики.

Как сообщалось, в Европейской бизнес ассоциации считают, что изменение условий стимулирования развития отрасли зеленой энергетики является нарушением ранее предоставленных инвесторам гарантий и вредит возможности страны привлекать новые инвестиции.

По мнению директора Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасии Верещинской, предприятия зеленой энергетики будут иметь высокий финансовый риск дефолта при остановке поддержки отрасли через компанию "Укрэнерго", поскольку это нарушит гарантированность поступлений предприятиям зеленой энергетики, чтобы рассчитаться по кредитам.