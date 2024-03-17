Минэнерго предлагает Европе увеличить возможности для экспорта электроэнергии из Украины

Министр энергетики Герман Галущенко просит европейцев увеличить возможности экспорта украинской электроэнергии в Европу.

Об этом он заявил в интервью информационному агентству "Укринформ".

В частности, Галущенко рассказал, что с 1 марта Европа увеличила возможности Украины для экспорта электроэнергии с 400 МВт до 550 МВт. Но министр говорит, что Украине этого мало, и государству нужно зарабатывать больше средств для восстановления поврежденных энергообъектов.

"Сейчас я предлагаю европейцам поднять верхний предел на экспорт электроэнергии. Она у нас была на уровне 400 МВт, а недавно, с 1 марта, она была поднята до 550 МВт. Но нам этого мало. Я постоянно об этом говорю, и на Совете министров энергетики ЕС тоже продвигал этот месседж – дайте нам возможность заработать деньги для ремонта и восстановления", – сказал министр

Галущенко думает, что в будущем предел на экспорт из Украины будет увеличиваться. Однако есть еще технические вопросы и желание работать постепенно.

"Это – взаимовыгодная ситуация: мы продаем электроэнергию, получаем деньги и восстанавливаемся, а европейцы – получают украинскую электроэнергию и экономят на российском газе", - подчеркнул министр.

Ранее глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус заявлял, что специальная обязанность по экспорту электроэнергии должна быть отменена.