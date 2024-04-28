Минэнерго отменило приказ, ограничивающий отрасль зеленой энергетики, – инвесторы

Министерство энергетики Украины признало утратившим силу приказ №206 от 15 июня 2022 года, которым устанавливались минимальные проценты выплат производителям электрической энергии из ВИЭ, а именно 18% для СЭС и ВЭС.

Об этом сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация со ссылкой на приказ Минэнерго №136 от 1 апреля текущего года.

"Другими словами, приказ (№206) предоставлял госпредприятию "Гарантированный покупатель" право выплачивать всего 18% от стоимости полученной электроэнергии, а остаток платить пропорционально только при наличии средств на счете", - заявили в УВЭА.

Как отмечается, приказ №206 был принят Минэнерго временно для обеспечения безопасности снабжения электроэнергией потребителям и избегания рисков приостановки деятельности производителей электроэнергии из ВИЭ в условиях действия военного положения.

В то же время инвесторы уточняют, что в связи с тем, что после вступления приказа в силу государственными органами власти был принят ряд других постановлений, указов и нормативно-правовых актов, которые внесли изменения в деятельность производителей из ВИЭ, то, по состоянию на начало 2024 год, данный приказ уже не нес положительных последствий для рынка, которые ожидались в начале.

Поэтому еще в феврале УВЕА вместе с другими отраслевыми ассоциациями обращалось к правительству, Минэнерго, НЕКРЭКУ и Минюст с призывом отменить приказ №206 из-за его неэффективности и потери актуальности.

"УВЕА выражает благодарность Министерству энергетики Украины за то, что мнение рынка было учтено, а данный приказ был признан утратившим силу. Реальные шаги, политическая воля и поддержка государства – это то, в чем нуждается национальный рынок ВИЭ сегодня больше всего и мы искренне радуемся, что этих шагов становится все больше", – подытожили инвесторы.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где наиболее приоритетными для правительства к решению (в сроки от 1 до 6 месяцев) поставлены вопросы задолженностей. По мнению экспертов, проблему круговых задолженностей в энергетике Украины нужно решать срочно, поскольку истекают сроки, которые были предоставлены на решение этого вопроса Советом национальной безопасности и обороны.