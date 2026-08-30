Международная компания, продолжающая работать в России, заявила о российском ударе по своему производству в Николаевской области

В субботу, 29 августа, в результате ракетного удара по Николаевской области был повреждён завод пищевой компании PepsiCo. Пострадавших в результате обстрела нет.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. В настоящее время там оценивают масштабы повреждений.

"29 августа было повреждено производство PepsiCo в Николаевской области. Безопасность наших сотрудников – наш главный приоритет, и мы подтверждаем, что пострадавших нет. В настоящее время компания оценивает полный масштаб последствий и принимает меры для возобновления поставок продукции нашим клиентам и потребителям в Украине", – говорится в сообщении.

PepsiCo продолжает работать в России

Напомним, ранее PepsiCo заявила агентству Reuters, что прекратила производство концентратов для розлива газированных напитков Pepsi, 7UP и Mirinda в России. При этом там их по-прежнему производили, так как на российских заводах остались запасы сырья.

Заявление было сделано после того, каксотрудники агентства провели рейд по десяткам российских супермаркетов в Москве и обнаружили продукцию Pepsi с датами производства в июле и августе 2022 года на заводах в России.

Кроме того, в 2023 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в реестр две ведущие продовольственные компании мира — PepsiCo (бренды Lay's, Mirinda, Pepsi, Sandora, 7up, "Чудо", "Славяночка", "Садочек", "Сандорик" и др.) и Mars (бренды Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Whiskas, Pedigree и др.) в перечень международных спонсоров войны. Это грозит им серьезными репутационными потерями на мировом уровне.

В заявлении НАЗК также отмечалось, что чипсы Lay's этой компании были обнаружены в индивидуальных рационах питания российских солдат.

"Выручка за 2022 год выросла до 2,59 млрд долларов. Чистая прибыль – на 333%, до 525 млн долларов по сравнению с 2021 годом. Налогов в бюджет РФ было уплачено более 115 млн долларов", – сообщили в НАЗК.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно исследованию активистской группы B4Ukraine, компания запрещает упоминать о российской агрессии в своей рекламе, причем на территории самой Украины. Так, при поиске нового рекламного PR-агентства в стране компания выдвинула жесткое условие для потенциального партнера: избегать в будущих рекламных материалах и коммуникациях любых упоминаний о войне или поддержке Украины и ВСУ.

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