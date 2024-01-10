Мировой гигант PepsiCo запретил вспоминать войну в Украине в рекламе: опубликован документ

Внесенная в список международных спонсоров войны американская компания PepsiCo (бренды Lay’s, Mirinda, Pepsi, Sandora, 7up, "Чудо", "Слов’яночка", "Садочок", "Сандорик" и пр.) запрещает упоминать о российской агрессии в своей рекламе. При чем, в самой Украине. Так, при поиске нового рекламно-пиар-агентства в стране компания выставила жесткое условие для потенциального партнера исключить в будущих рекламах и коммуникациях любое упоминание о войне или поддержке Украины и ВСУ.

Видео дня

Это следует из исследования, проведенного активистской группой B4Ukraine – коалицией украинских и международных организаций гражданского общества. Отмечается, что PepsiCo четко указывает на то, что в ее рекламе запрещаются:

любые упоминания о войне, боевых действиях, агрессии, армии, личном составе (со стороны бренда), ВСУ;

говорить о поддержке Украины и ВСУ;

любые негативные посылы, "создающие ощущение "небезопасности".

"Осенью 2023 года компания PepsiCo при поиске нового рекламно-пиар-агентства в Украине поставила условием для потенциального партнера исключить любое упоминание о войне или поддержку Украины и ее армии в будущих коммуникациях. B4Ukraine связалась с офисами Pepsi в Украине и США с просьбой прокомментировать это, но на момент публикации не получила ответа", – рассказали в Euromaidan Press.

При этом подчеркивается: в сообщении на странице PepsiCo в Instagram от 17 октября 2023 года сообщалось, что ее "волонтеры раздали продуктовые наборы 1 200 семьям в городе Бородянка, чьи дома были разрушены". Однако, кто именно жестоко разрушил дома этих людей, не уточнялось.

"Волонтеры PepsiCo раздали продовольственные наборы 1 200 семьям Бородянки, жилье которых было разрушено. Наша помощь все еще крайне необходима. Благодарим всех волонтеров, которые не остались в стороне и посвятили свой выходной день благородной цели", – говорится в посте.

Почему PepsiCo прячется от войны

Возможную же причину подобной позиции PepsiCo аналитики видят в том, что она не только до сих пор продолжает работать в России, но и значительно увеличила в ней прибыль. Попутно уплачивая налоги в казну РФ.

"Чистая прибыль PepsiCo в России в прошлом году выросла на 333%, до 525 млн долларов. Компания выплатила Кремлю около 115 млн долларов налогов. Сейчас культовая Pepsi Cola продается под брендом Evervess-Cola, хотя обычную Pepsi Cola по-прежнему легко купить в российских супермаркетах благодаря так называемому параллельному импорту", – констатировали они.

PepsiCo – спонсор войны

Ранее же Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло PepsiCo в перечень международных спонсоров войны. Отметив: по имеющейся информации, "чипсы Lay's компании PepsiCo были обнаружены в пищевых пайках российских солдат".

"Кроме того, PepsiCo запустила в стране новый бренд лимонада под названием "Российский подарок" взамен предыдущих продуктов. Компания также продолжает производство и дистрибуцию других товаров: чипсы, снеки и молочные продукты", – подчеркнули в НАПК.

В то же время, отметили там, несмотря на заявление компании в марте 2022 года о прекращении рекламной деятельности и производстве напитков в России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину, в августе 2022 года производство напитков 7Up и Mirinda под брендами Evervess и Frustyle возобновилось. А в марте 2023 года возобновилось производство напитка Pepsi – под брендами Evervess и "Любимый".

Более того, отметили там, на отсутствие искренних намерений покидать российский рынок указывает также, что на карьерной странице компании на момент внесения ее в список было более 580 открытых вакансий в России. "Создавая рабочие места, иностранные компании освобождают Кремль от бремени выплат по безработице и связанных с этим социальных проблем", – констатировали в агентстве.

Как сообщал OBOZ.UA, НАПК также внесло одну из крупнейших в мире сетей по количеству ресторанов быстрого питания – американскую франшизу Subway – в перечень международных спонсоров войны. Причина – более 500 заведений компании продолжают работать на рынке России, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в ее бюджет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!