'Метинвест' вошел в число крупнейших экспортеров Украины

Украинская металлургия продолжает оставаться одним из главных источников валютных поступлений для страны в условиях войны. По итогам 2025 года группа "Метинвест" заняла второе место в рейтинге крупнейших экспортеров Украины, который составило издание NV.

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Согласно исследованию, "Метинвест" совместно с предприятиями ЮГОК и Запорожсталь обеспечил экспорт продукции на 154 млрд грн – это позволило компании войти в число лидеров украинского экспорта. В первую пятерку крупнейших экспортеров страны также вошли аграрные компании Kernel, МХП, "Бунге Украина" и металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог".

В целом 30 крупнейших украинских компаний и холдингов, которые вошли в рейтинг NV, обеспечили экспорт на $15,13 млрд, или около 635 млрд грн. Это почти 40% всего товарного экспорта Украины.

В издании отмечают, что такие показатели демонстрируют важную роль крупных экспортеров в обеспечении валютных поступлений, поддержании финансовой стабильности государства и функционировании экономики в условиях войны.

Особое значение для украинского экспорта сохраняет металлургическая отрасль: несмотря на потерю части производственных мощностей после начала полномасштабного вторжения, металлургические предприятия продолжают обеспечивать валютную выручку, поддерживать рабочие места и формировать значительные налоговые поступления в бюджет. Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в I квартале 2026 года уплатил 4,3 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. Всего с начала полномасштабной войны, вместе с результатами I квартала 2026 года, объем налоговых отчислений группы достиг почти 78 млрд грн. Также компания остается одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия Украины уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий и грузового тарифа Укрзалізниці, бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.