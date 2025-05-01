'Метинвест' в первом квартале 2025 года заплатил 4,4 млрд грн налогов

С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий группа "Метинвест" в I квартале 2025 года увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 4% против I квартала 2024 года – до 4,4 млрд грн.

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В тройке наибольших по объему отчислений – плата за пользование недрами (1,2 млрд грн), единый социальный взнос (846 млн грн) и налог на доходы физических лиц (751 млн грн).

Кроме того, украинские предприятия "Метинвеста" в январе-марте 2025 года уплатили 365 млн грн налога на прибыль и 166 млн грн экологического налога. Также в I квартале плата за землю выросла на 9%, а военный сбор – более чем в три раза, до 214 млн грн.

"Налоги – это не просто цифры, это реальные ресурсы для армии, медицины и социальных программ. Стабильные отчисления, помощь ВСУ, стальное производство для фронта и гуманитарные проекты – наш вклад в устойчивость страны. Мы будем и дальше работать, чтобы поддерживать государство сейчас и вместе строить его будущее", – отметил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, за три года войны компания направила более 8,4 млрд грн в помощь Украине, из которых 4,4 млрд грн ушли в поддержку защитников в рамках проекта Стальной Фронт Рината Ахметова. Также "Метинвест" продолжает системно наполнять государственный бюджет: в 2024 году компания уплатила около 20 млрд грн налогов.

Как известно, в прошлом году чистый убыток "Метинвеста" вырос в шесть раз против предыдущего года, до $1,152 млрд. В связи с приближением фронта и угрозой жизни сотрудников "Метинвест" также приостановил работу Покровской угольной группы, а летом прошлого года из-за нерентабельности производства пришлось вывести в простой Ингулецкий ГОК.