'Метинвест' уменьшил выплавку стали из-за потери заводов в Мариуполе и Авдеевке

Предприятия металлургического холдинга "Метинвест" Рината Ахметова по итогам работы в 2023 году снизили выплавку стали и чугуна на 31% – до 2,03 млн тонн. Производство чугуна за год уменьшилось на 36%, кокса – на 25%, товарных полуфабрикатов – на 19%, готовой продукции – на 36%.

Уменьшение производства стали и чугуна в компании объясняют остановкой ряда своих предприятий в Мариуполе, Авдеевке и Запорожье с 24 февраля 2022 года, в частности, меткомбинатов "Азовсталь" и ММК им. Ильича и "Авдеевского коксохима".

"На сегодняшний день украинские предприятия группы, кроме тех, которые расположены в Мариуполе и Авдеевке, продолжают работать с разным уровнем загрузки, учитывая факторы безопасности, наличие персонала, обеспечение электроснабжения, а также логистические и экономические факторы", – отмечается в сообщении.

В то же время, в компании отмечают, что с августа 2023 года начал действовать морской коридор из портов Украины на Черном море, что способствовало восстановлению морского маршрута для экспорта горно-металлургической продукции.

"Это позволило группе начать постепенное увеличение загруженности мощностей своих горно-обогатительных комбинатов. В частности, была увеличена добыча на "Ингулецком ГОКе" и "Северном ГОКе", а также увеличено использование руды третьих лиц для производства концентрата на "Центральном ГОКе"", – отмечается в сообщении.

Напомним, в 2023 году Группа "Метинвест" перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн. налогов и сборов. Среди наибольших по объему отчислений – единый социальный взнос, составляющий 3,3 млрд грн, налог на прибыль – 3,2 млрд грн, и налог на доходы физических лиц – более 3 млрд грн.