'Метинвест' с 1 мая повысит зарплаты своим работникам

Группа "Метинвест" с 1 мая текущего года повысит заработную плату работникам производственных и ремонтных предприятий в Украине. Подход к пересмотру зарплат будет дифференцированным, а оклады будут проиндексированы выше прогнозируемого уровня инфляции.

Об этом сообщили в пресс-службе "Метинвест".

Ожидается, что оклады производственного персонала возрастут на 5–20%, а по самым дефицитным профессиям – до 25%. Наибольшее повышение получат сотрудники с низкими окладами в пределах одной профессии и квалификации. Такой подход обеспечит внутреннюю справедливость в оплате труда.

Повышение зарплат пока коснется только производственного персонала рабочих профессий и линейных руководителей. Пересмотр окладов для административного и управленческого персонала, сервисных предприятий и руководящей компании будет рассмотрен дополнительно, если будет финансовая возможность.

Решение о повышении зарплаты сотрудникам было принято, поскольку "Метинвест" сумел перестроить свою работу в новые условия после потери комбинатов в Мариуполе и завода в Авдеевке. Кроме того, восстановление морского экспортного коридора позволило несколько увеличить загруженность предприятий. Однако рыночная ситуация остается неблагоприятной: цены на металлургическую продукцию падают, а расходы по логистике растут, говорят в компании.

"В условиях войны и всеобщей неопределенности люди – наша главная точка опоры, а компания является опорой для сотрудников. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы решили взять на себя дополнительную финансовую нагрузку. Мы высоко ценим вклад нашей команды в общий результат компании и намерены и дальше удерживать высокий уровень социальной защищенности сотрудников", – отметил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, в 2023 году "Метинвест" ввел дополнительную командную премию для сотрудников ремонтных и производственных предприятий за решение задач по операционным улучшениям. Это позволило сосредоточиться на поиске резервов для повышения экономической устойчивости "Метинвеста". Работники же в условиях высокой инфляции в стране повысили свои доходы на 15%.