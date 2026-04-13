'Метинвест' получил убытки в 2025 году: названы две причины

Горно-металлургическая группа "Метинвест" по итогам 2025 года сократила консолидированную выручку на 6% в годовом измерении, до $7,24 млрд. Чистый убыток компании составил $191 млн – это в 6 раз меньше, чем годом ранее.

Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Ключевыми причинами ухудшения доходов стали остановка Покровской угольной группы, падение мировых цен и снижение продаж железной руды. Это также повлияло на всю цепочку производства стали. Кроме того, на результаты компании повлияли военные факторы, логистические ограничения и неблагоприятная ситуация на мировых рынках.

В то же время, по словам гендиректора "Метинвеста" Юрия Рыженкова, негативный эффект частично удалось компенсировать повышением операционной эффективности.

Несмотря на общее падение выручки, металлургический сегмент продемонстрировал рост на 6%, до $5,1 млрд, и обеспечил 71% общего дохода. В горнодобывающем сегменте показатели существенно ухудшились: EBITDA сократилась на 48%, до $424 млн. А в металлургии этот показатель вырос на 51%, до $437 млн.

Скорректированная EBITDA группы снизилась на 24%, до $765 млн, а ее маржинальность упала до 18% против 21% годом ранее – из-за роста расходов и более слабой ценовой конъюнктуры. В то же время компании удалось улучшить операционный результат: операционная прибыль составила $319 млн против убытка $858 млн в 2024 году. Это связано со значительным сокращением потерь от обесценения активов – до $90 млн против $1,3 млрд годом ранее.

На внутреннем рынке продажи сократились на 11%, до $2,3 млрд, а их доля снизилась до 32%. На внешних рынках выручка уменьшилась на 3%, до $4,94 млрд. Крупнейшим рынком остается Европа, на которую приходится 44% продаж, при этом объемы там выросли на 3%.

По состоянию на конец года "Метинвест" имел около $375 млн денежных средств, а общий объем еврооблигаций составил $1,26 млрд. Компания ведет переговоры по их рефинансированию и планирует выполнить обязательства по выпускам.

Среди стратегических шагов "Метинвеста" – расширение присутствия в ЕС: группа приобрела трубный завод в Румынии и продолжает реализацию проекта "зеленого" металлургического завода в Италии.

Как известно, металлургическая отрасль Украины остается одним из ключевых доноров украинского бюджета: крупнейшие компании отрасли за 5 лет уплатили 190 млрд грн налогов. В то же время, в 2026 году ситуация может ухудшиться: ЕС ввел для Украины экопошлину СВАМ в полном размере, несмотря на просьбу нашей стороны об отсрочке на основе статьи о форс-мажоре.

Эта пошлина будет дорого стоить Украине: по оценкам ФРУ, падение ВВП составит $11,3 млрд за пять лет. Последствия ее введения уже очевидны: украинские металлургические заводы уже теряют контракты в ЕС. Из-за падения объемов производства, гигант "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о закрытии блюмингового цеха и литейно-механического завода. Эти решения затронули более 3 тыс. работников.