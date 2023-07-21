'Метинвест' обвинил Венгрию в непрозрачной продаже завода Dunaferr

Тендер по продаже Венгрией обанкротившегося металлургического комбината ISD Dunaferr был непрозрачным, и с самого начала заточен под британскую Liberty Steel.

Видео дня

Об этом заявили в Группе Метинвест, которую не допустили к участию в аукционе.

В начале 2023 года Метинвест уведомил правительство Венгрии о желании купить Dunaferr, но к тендеру украинскую компанию не допустили.

"Мы не знаем причины исключения из тендера других участников. Но Метинвест исключили в связи с тем, что соответствующее министерство не предоставило ликвидатору вывод, что группа успешно прошла процедуру National Security Screening", – говорится в комментарии. Почему именно Метинвест не прошел эту процедуру, в компании не знают.

Группа также заявила, что на прозрачном аукционе стоимость комбината Dunaferr должна была составить где-то 200 млн евро, но Венгрия продала его почти в четыре раза дешевле – за 55 млн евро. При этом покупателем стала компания, которой передали завод в управление еще зимой без публичных тендеров.

"Учитывая эти факторы, можно предположить, что тендер изначально был разработан венгерским правительством как механизм узаконения передачи завода по нерыночной стоимости конкретному покупателю – Liberty Steel", – заявил Метинвест.

Компания считает, что антимонопольные органы Евросоюза должны обратить внимание на действия правительства Венгрии во время проведения конкурса по комбинату.

"Для Метинвеста участие в тендере на приобретение венгерского завода Dunaferr было прежде всего возможностью загрузить украинские ГОКи Группы в Кривом Роге, которые частично находящиеся в простое из-за блокирования агрессором портов и потери контроля над нашими активами в Мариуполе. Поэтому мы действительно были заинтересованы в этом предприятии, потому что это работа для тысяч украинцев, налоги для бюджета, валютные поступления в Украину", - посняют в Метинвест.