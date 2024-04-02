'Метинвест' объединил три горно-обогатительных комбината в Кривом Роге для повышения эффективности

В "Метинвесте" внедряют новую модель работы криворожских добывающих предприятий. С апреля 2024 года управлять Центральным, Ингулецким и Северным ГОКами будет единый административно-управленческий центр. Для этого создан горнодобывающий департамент в структуре Операционной дирекции Группы. Возглавил департамент Игорь Тонев, который также назначен на должность единственного генерального директора трех ГОКов. Комбинаты теперь будут иметь единую административную команду и функциональных руководителей.

Ожидается, что внедрение новой модели управления ГОКом, которые с начала войны работают с частичной загруженностью, будет способствовать повышению эффективности работы предприятий, ведь теперь процессы обогащения руды и изготовления железорудного концентрата объединятся в общую для всех комбинатов технологическую цепочку. Также создание единого центра управления позволит оптимизировать одинаковые бизнес-процессы предприятий и централизовать некоторые сервисные функции. Это, в свою очередь, значительно снизит административные расходы и повысит экономическую устойчивость ГОКа.

"В условиях нынешних вызовов, не имея объективной возможности вывести загруженность ГОКа на оптимальный уровень, мы ищем эффект от объединения их возможностей и бизнес-процессов. Создание единого консолидированного ГОКа значительно увеличит эффективность этих процессов, а также будет способствовать созданию новых синергетических связей между предприятиями", – отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Планируется, что в едином центре управления каждое направление работы будет иметь одного функционального директора и один отдел для всех ГОКов: по производству, финансам, закупкам и тому подобное. В то же время, каждый ГОК сохранит свой юридический статус. Централизация управленческих функций ГОКа коснется только административного персонала, и никак не повлияет на работников рабочих профессий.

"Главная задача, которая сегодня стоит перед командой горно-обогатительного сегмента – устойчивое повышение операционной эффективности. Это позволит нам при условии ограниченной загруженности производства работать с положительным финансовым результатом. Если раньше каждый ГОК работал как отдельное предприятие, то теперь мы объединяемся в одну большую команду. Это позволяет нам эффективно перераспределять персонал между ГОКами для оперативного закрытия дефицитов и замещения услуг посторонних лиц, делиться лучшими практиками и быстро их внедрять", – сказал Игорь Тонев.

Ожидается, что все переходные процессы на предприятиях будут завершены в течение нескольких месяцев.