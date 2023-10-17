Метинвест, несмотря на войну, разрабатывает план перехода к 'зеленой' металлургии, – Рыженков

Несмотря на кризис и полномасштабное вторжение России, компания Метинвест разрабатывает новый план экологической политики и внедряет на металлургических комбинатах проекты по сокращению выбросов.

Об этом рассказал СЕО Группы Юрий Рыженков в интервью Управляющему партнеру PwC в Украине Аго Виллу.

"Метинвест – это не только украинская, но и европейская компания. Мы должны отвечать всем требованиям, которые достаточно строги. Сейчас Украина стремится ускорить вступление в ЕС, а это значит, что нашему бизнесу нужно будет осуществить переход к новым стандартам быстрее, чем предполагалось сначала", - подчеркнул Рыженков.

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Он акцентировал, что экологическая стратегия остается неизменной несмотря на войну: компания сосредоточена на переводе предприятий на высококачественную железную руду для технологии железа прямого восстановления (DRI), что имеет решающее значение для устойчивого производства стали в Европе.

"Это имеет особое значение, поскольку нам не хватает вторичного сырья для электродуговых печей. И это – глобальный вопрос для украинской металлургии, которой для "зеленого перехода" стратегически важно сохранить внутри страны как можно больше вторичного сырья – металлолома", - пояснил Рыженков.

Также в планах Метинвеста, по его словам, - проектирование мощностей по производству железа прямого восстановления – DRI-окатков и горячебрикетированного железа (HBI) в Криворожье. Кроме того, на меткобминатах компания работает над проектами, направленными на значительное сокращение выбросов CO2 в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"Это предполагает постепенную ликвидацию доменных печей и их замену электродуговыми печами. Это уменьшит выбросы СО2 до уровня, который считается стандартом для устойчивого производства стали в Европе", - резюмировал Рыженков.

Метинвест Ахметова стал партнером правительственной платформы по восстановлению украинской металлургии с применением "зеленых" технологий. По оценкам участников, стоимость среднесрочной стратегии "зеленого" перехода к 2035 году составляет около 35 млрд. долларов США. Такие инвестиции обеспечат производство до 15 млн. тонн "зеленой" стали в год.