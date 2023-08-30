Метинвест будет инвестировать в развитие логистического центра в Польше для продажи украинской металлопродукции, – Рыженков

Группа Метинвест намерена развивать и увеличить мощность логистического центра в Польше для продажи украинской металлопродукции. Об этом заявил генеральный директор компании Юрий Рыженков в интервью польскому бизнес-изданию Business Insider.

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"Мы будем инвестировать в Польшу, но не в металлургические заводы. У нас есть логистический центр в Катовице для перевозки металлопродукции. Планируем его развивать – увеличивать мощности. Мы также рассматриваем возможность создания совместного предприятия, нового распределительного центра или покупки имеющегося, ведь мы все еще поставляем достаточно много украинской стали в Польшу и планируем продолжать это делать", – сказал Юрий Рыженков.

По его словам, у компании пока нет планов по размещению в Польше производственных мощностей, но следит за рынком и готова рассматривать возможности. При этом компания намерена соблюдать стратегию и соединить Украину и украинскую железорудную продукцию с европейской цепочкой производства стали.

"Мы продолжаем искать возможности для приобретения, которые позволили бы нам использовать украинскую сырьевую базу, производить продукцию в Европейском Союзе и поставлять ее европейским потребителям. Мы также рассматриваем возможности строительства новых заводов в ЕС. Об одном из таких решений мы недавно объявили – планируем построить завод в Италии.Этот завод также станет нашим первым пилотным проектом в рамках новой "зеленой" стратегии", - заявил он.

Как отметил Юрий Рыженков, к сожалению, российская металлопродукция заменила украинский на многих мировых рынках даже несмотря на существующие санкции и из-за заблокированных украинских портов.

"Россия имеет избыточные мощности и продолжает производство стали. Поэтому там, где сейчас не может продаваться продукция украинских металлургических заводов, появляются российские. Особенно, когда мы говорим о Дальнем Востоке или странах Персидского залива, которые традиционно в значительной степени обеспечивали украинские производители. Россияне Существует много ограничений на импорт российской стали в ЕС, но россияне все еще могут поставлять, например, слябы для стальных полуфабрикатов, которые ранее экспортировала "Азовсталь". Россия поставляет эти полуфабрикаты во многие страны. Бельгии, Италии.Во многих из этих стран все еще можно найти российскую сталь, которая по сути заменила украинскую продукцию.Нам нужно быть жестче санкций и просто закрыть все лазейки, которые все еще существуют в санкционных списках Европейского Союза.И убедиться, что черноморские порты разблокированы", – подчеркнул СЕО компании.

Группа Метинвест в 2022 году потеряла операционный контроль над мариупольскими комбинатами - "Азовсталью" и ММК имени Ильича, также остановил работу Авдеевский коксохимический завод. Металлургические комбинаты Запорожсталь и Каметсталь работают на 65-70% и 75% от мощностей соответственно.

Напомним, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь государству и его гражданам 4 млрд грн, из которых более 2 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт".