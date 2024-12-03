Менеджмент 'Укрзалізниці' манипулирует 'убыточностью' грузов для повышения тарифов, – Магомедов

Из-за непрозрачности формирования тарифов на грузовые перевозки руководство "Укрзалізниці" манипулирует показателями и постоянно повышает эти тарифы.

Видео дня

Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов, комментируя вопросы тарифной политики госкомпании.

"Тарифы "Укрзалізниці" устанавливаются непрозрачно. Они не основываются на реальных экономических показателях. Из-за отсутствия управленческого учета невозможно определить настоящую себестоимость перевозок. Это позволяет менеджменту УЗ манипулировать "убыточностью" грузов, чтобы оправдывать постоянное повышение тарифов, которые в долларах США значительно превышают уровень довоенного периода", – говорит нардеп.

Он также отметил, что УЗ, рассказывая об унификации тарифа на грузы, не учитывает разницу в себестоимости перевозок разных грузов. Ведь маршрутные перевозки значительно дешевле повагонных отправок, поскольку не используют множество сортировочных станций и малодеятельную инфраструктуру. Однако предлагаемые УЗ унифицированные тарифы и даже текущие тарифы не отражают этих различий, подчеркнул нардеп.

"Для обеспечения прозрачности тарифов и предотвращения злоупотреблений монопольным положением, в альтернативном законопроекте о железнодорожном транспорте реализовано положение по Национальной комиссии по регулированию транспорта (НКРТ). Такой регулятор должен утверждать тарифы на доступ к инфраструктуре и устанавливать прибыльность оператора на справедливом уровне. Создание НКРТ обеспечит справедливое тарифообразование, которое не будет зависеть от внутренних решений УЗ, а монопольные тарифы устанавливаются пропорционально реальным расходам, как в ЕС", – говорит Магомедов.

Как известно, УЗ завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд. грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн – это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. Но, как заявил народный депутат Алексей Гончаренко, компания, несмотря на доходы в 2,5 раза, раздула операционные расходы, и выступила с инициативой повысить тариф на грузовые перевозки еще на 30%.