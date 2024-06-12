Механизм 'зеленых' аукционов поможет Украине быстро построить новую энергетику и преодолеть дефицит – ICC

Государство должно дать толчок быстрому развитию предприятий возобновляемой энергетики путем запуска механизма "зеленых аукционов", который предоставит инвесторам гарантии продажи электроэнергии по определенной цене на долгосрочный период.

Об этом написал Александр Трофимец, вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.

"Основное преимущество "зеленых аукционов" – способность создавать конкуренцию между инвесторами и стимулировать компании, предлагающие самые низкие цены на свою электроэнергию", – сказал Трохимчук.

По его словам, суть аукционов проста – государство объявляет общую мощность новых объектов, которая должна быть предложена для компаний, желающих инвестировать в проекты ВИЭ. В свою очередь, компании представляют аукционные предложения, включающие мощность будущих объектов и цену, по которой они готовы продавать электроэнергию.

Победителями аукциона становятся участники, которые предложили самую низкую цену, а также отвечают другим критериям отбора", – добавил адвокат.

Он отметил, что это необходимо для быстрого увеличения генерации электроэнергии для преодоления дефицита, вызванного российскими обстрелами энергетики.

По его мнению, "зеленые" электростанции можно строить быстро – от нескольких месяцев до 1-2 лет в зависимости от мощности и места нахождения электростанции. Также он приводит пример строительства ТЭС или АЭС, которое длится 10-15 лет, и это по оптимистическому сценарию.

"Для развития какой-либо системы государство должно создать предпосылки. То есть условия, благоприятные для развития той или иной отрасли. Раньше это был "зеленый тариф". Сейчас этот стимул уже не работает для новых электростанций", – подчеркнул Трофимец.

Как сообщалось, ГП "Гарантированный покупатель" готово провести "зеленые аукционы" для привлечения инвестиций в новые мощности возобновляемой энергетики после того, как решения о старте и условиях аукционов будут утверждены на уровне государства.

По мнению УВЭА, в текущих условиях Украина нуждается в строительстве не менее 1 ГВт ВЭС каждый год. В то же время, пока идет война, Украина может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.