Машиностроители ДТЭК произвели 10 комбайнов и 700 тыс. запчастей для шахт в рамках подготовки к зиме

Для более надежного прохождения по Украине отопительного сезона, за 7 месяцев этого года машиностроители ДТЭК Энерго изготовили для украинских шахт 10 новых комбайнов и почти 700 тысяч запчастей и комплектующих.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении компании

"Машиностроительные предприятия ДТЭК Энерго продолжают усиленно работать и поддерживать потребности украинской угледобычи в горно-шахтном оборудовании (ГШО). Для более надежного прохождения по Украине отопительного сезона в январе-июле этого года машиностроители компании изготовили и отремонтировали 526 единиц".

Среди ключевой продукции для нужд шахтеров было произведено 10 новых проходческих и очистных комбайнов. Также за первые семь месяцев года машиностроители компании снабдили украинских шахтеров более 680 тыс. запчастей и комплектующих.

По словам генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, все усилия энергетиков, ремонтников, шахтеров и машиностроителей уже много месяцев направлены на подготовку энергосистемы к прохождению отопительного сезона.

"Как и прошлой зимой, успех прохождения будущей во многом будет зависеть от командной работы и синергии усилий всех: и ВСУ, и государства, и профильных министерств и ведомств, и генерирующих компаний, и наших международных партнеров. Большая часть ответственности лежит на машиностроителях, от работы которых зависят достаточные темпы и объемы добычи угля на шахтах, а значит – наличие топлива для устойчивой работы украинских теплоэлектростанций", - рассказал Салеев.

Накануне в компании сообщали, что инвестируют 11 миллиардов гривен в подготовку ТЭС и шахт к зиме.