ДТЭК инвестирует 11 млрд грн в подготовку ТЭС и шахт к зиме

По итогам этого года ДТЭК планирует инвестировать около 11 млрд грн в подготовку и прохождение отопительного сезона.

Видео дня

Об этом на своей Facebook-странице рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

По его словам, из-за атак, повреждений, разрушения и оккупации энергетических объектов врагом, в этом году энергосистеме не будет доступна значительная часть мощностей и резервов, которые были своеобразной "подушкой безопасности" для прошлой самой сложной зимы.

"Это – очередной масштабный вызов для энергетиков, для государства, для каждого украинца. Чтобы пройти будущую зиму, мы в ДТЭК Энерго готовимся заранее – по меньшей мере, последние пол года. И готовимся усиленно – днем и ночью", - сообщил Салеев.

Он отметил, что в марте-июле этого года компания выполнила девять плановых ремонтов энергоблоков ТЭС. Еще 7 сейчас в процессе, а всего до конца года планируется отремонтировать 27 энергоблоков.

В эти ремонты ДТЭК Энерго уже инвестировал почти 2 млрд гривен. По итогам года инвестиции должны составить 3,5 млрд гривен, что на 60% больше, чем в прошлом году.

Также с начала года шахтеры компании ввели в работу 15 новых угольных лав. Еще 12 лав запланировано ввести до конца года. Инвестиции в украинскую угледобычу по итогам года компания планирует увеличить вдвое – до более чем 7 млрд грн.

"В общей сложности до конца года в плановые ремонты ТЭС и подготовку лав – по сути ключевые аспекты подготовки к ОЗУ – мы планируем инвестировать около 11 млрд гривен. Этого было бы более чем достаточно в "нормальных" условиях подготовки. Но все мы помним, что В прошлом году, особенно с октября, энергетика – была целью врага №1", - отметил Салеев.

Он отметил, что никто не был готов к таким атакам и самостоятельно привлечь необходимый дополнительный ресурс в условиях войны и разгара подготовки к зиме ни одна энергетическая компания не способна.

"Поэтому важную роль здесь играет государственная поддержка - правительственная кредитная программа восстановления ТЭС и ТЭЦ по аналогии с "5-7-9". Средства, предусмотренные этой программой, не подарок и не инвестиции со стороны государства. Это кредиты с четкими и прозрачными условиями, которые нам нужно будет возвращать", - рассказал Салеев.

Глава ДТЭК Энерго подчеркнул, что эти средства могут направляться исключительно на восстановление разрушенных и поврежденных от атак мощностей. Как сообщалось, в мае Правительство решило предоставить возможность льготного кредитования восстановления ТЭС и ТЭЦ в рамках аналога программы "5-7-9%". О своих намерениях приобщиться к кредитованию заявили в Харьковской ТЭЦ-5, ПАО "Центрэнерго" и ДТЭК.