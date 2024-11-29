МАГАТЭ: сразу три украинских АЭС снизили производство электроэнергии из-за новых ударов РФ

Три действующих атомных электростанции Украины утром 28 ноября снизили производство электроэнергии после новых российских атак на энергетическую инфраструктуру. К такой мере пресечения Хмельницкая, Ривненская и Южноукраинская АЭС прибегли во второй раз менее чем за две недели.

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Во время вражеских ударов утром в четверг на трех объектах также звучали сигналы воздушной тревоги. Об этом сказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

В его заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства, указано, что на этих атомных электростанциях Украины в общем девять реакторов, и все они снизили мощность. Один реактор на Ривненской АЭС вообще был отключен от сети.

Три станции продолжали получать электроэнергию извне, несмотря на то, что Хмельницкая АЭС лишилась связи с двумя линиями электропередач.

"Энергетическая инфраструктура Украины чрезвычайно хрупкая и уязвимая, что ставит ядерную безопасность под большой риск. Я еще раз призываю к максимальному военному воздержанию в районах, где расположены основные объекты ядерной энергетики и другие объекты, от которых они зависят", – высказался Гросси.

От украинских официальных лиц сообщений о прямом повреждении АЭС не поступало, однако в МАГАТЭ говорят, что были проинформированы Киевом о российских ударах, которые в очередной раз повлияли на электрические подстанции, которые используют АЭС для передачи и получения электроэнергии за пределами площадки.

Подстанции, определенные МАГАТЭ как важные для ядерной безопасности, были повреждены во время предыдущих российских атак, в том числе в августе. Команды агентства посетили семь подстанций, расположенных за пределами АЭС по всей Украине, в сентябре и октябре, чтобы оценить ситуацию. Отмечается, что специалисты обнаружили там большие повреждения и пришли к выводу, что способность сети обеспечить надежное электроснабжение Украины за пределами площадки АЭС "была значительно сокращена".

"МАГАТЭ будет продолжать оценивать степень повреждения объектов и линий электропередач, которые важны для ядерной безопасности. Также будет продолжать делать все от нас зависящее, чтобы уменьшить риск ядерного инцидента во время этой трагической войны", – добавил Гросси.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Организация Greenpeace Центральной и Восточной Европы обвинила МАГАТЭ в бездействии, которое угрожает безопасности украинских АЭС. Заявление прозвучало на фоне массированной российской атаки по энергетической инфраструктуре Украины 28 ноября.

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