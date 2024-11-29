Greenpeace раскритиковал МАГАТЭ за бездействие на украинских АЭС и отсутствие защиты от ядерной катастрофы

Организация Greenpeace Центральной и Восточной Европы обвинила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в бездействии, угрожающем безопасности украинских атомных электростанций. Заявление прозвучало на фоне российских ракетных атак по энергетической инфраструктуре Украины 28 ноября.

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Об этом сообщила пресс-служба Greenpeace. Эксперты организации напомнили, что еще в сентябре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о расширении инспекционной миссии агентства.

Планировалось включить в мониторинг не только атомные станции, но и электроподстанции, регулярно стающие мишенями российских атак.

Однако, как отметили в организации, с момента принятия этих договоренностей прошло три месяца, а результатов нет. За этот период состоялось всего шесть дней инспекций, последняя из которых прошла в октябре 2024 года. В то же время Россия нанесла два массированных ракетных удара, которые, по мнению Greenpeace, прямо угрожают безопасности украинских АЭС.

После очередного ракетного удара 17 ноября Рафаэль Гросси заверил министра энергетики Украины в готовности организовать миссии МАГАТЭ в ближайшее время. Однако Greenpeace заявляет, что такие обещания недостаточны.

"МАГАТЭ полностью осознает риски, но пока решило не действовать. Будущее, о котором говорит Гросси, происходит прямо сейчас, и это действительно чрезвычайная ситуация, в которой каждый день, каждый час имеет значение. Слова МАГАТЭ не защищают украинские атомные станции от российской ракетной" атаки", – заявил Шон Берни, специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украины.

Greenpeace призывает МАГАТЭ перейти от заявлений к практическим шагам, обеспечивающим безопасность украинских АЭС и снижающих риск катастрофы. Организация настаивает на создании четких и немедленных планов, направленных на защиту энергетической инфраструктуры Украины.

"Где планы МАГАТЭ по постоянной, всесторонней защите подстанций, которые необходимы для предотвращения коллапса энергосистемы и ядерной катастрофы в Европе?" – добавил Шон Берни.

Напомним, страна-агрессор Россия утром 28 ноября с кораблей и авиации устроила пуски крылатых ракет по Украине после того, как всю ночь терроризировала ударными дронами. В Харькове и на Волыни подтверждены попадания, еще в ряде регионов повреждены дома и авто из-за падения обломков сбитых целей, пострадали.

С начала полномасштабной войны армия страны-агрессора России запустила по Украине около 11,5 тысяч. ракет. В результате вражеских ударов погибло более 13,5 тыс. гражданских, в их числе около 590 детей. Почти 26 тысяч получили ранения.

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