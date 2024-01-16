Люди становятся заложниками действий недобросовестных должников ЖКХ в тыловых регионах – Украинский институт будущего

Долги недобросовестных потребителей электроэнергию создают добросовестных людей заложниками сложной ситуации, в которой оказалась энергетическая ветвь.

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Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп.

Он рассказал, что всего по всей Украине население задолжало за электроэнергию 20 млрд грн. В частности, только по Киеву общий долг составляет 1 миллиард. В то же время, средний долг потребителей в столице составляет 7 129 грн.

"По официальной информации, к концу октября прошлого года совокупный долг бытовых потребителей за электроэнергию составлял более 11 миллиардов гривен. Естественно, что эти долги усложняют работу энергетических компаний", – подчеркнул Прокоп.

Аналитик добавил, что из-за неплатежей энергетические компании столкнулись с кризисом ликвидности, что может угрожать электроснабжением.

Поэтому правительство приняло решение об остановке моратория на прекращение предоставления некоторых жилищно-коммунальных услуг из-за накопления долгов.

"Но часть платит добросовестно, а часть нет? Выходит, что добросовестные плательщики становятся заложниками действий недобросовестных, в тыловых регионах. Для добросовестных платежеспособных плательщиков не изменится ничего. Неплатежеспособные должны обращаться за субсидией. А вот платежеспособные и недобросовестные будут вынуждены оплачивать", – подчеркнул Прокоп.

Ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников – это необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.