Любовь, которая согревает: как monobank дарит свидания украинским парам

Ко Дню влюбленных monobank подготовил особую, теплую и искреннюю инициативу для своих клиентов. 14 февраля банк предлагает парам не просто сходить на свидание, а пройти символическую "верификацию любви" — и получить приятный подарок в ресторане.

Чтобы принять участие в акции, влюбленным нужно сфотографировать свой поцелуй с любимым человеком и оплатить счет через QR-коды сервиса Expirenza в заведениях-партнерах. Если на фото будут видны настоящие эмоции — искренность, нежность и тепло — monobank оплатит одно из блюд в вашем заказе.

Важно, чтобы в чеке было не менее пяти позиций вместе с напитками. В банке с улыбкой объясняют: ведь что это за свидание без уютной атмосферы, вкусной еды и долгих разговоров до вечера. Перечень ресторанов, где действует акция, доступен на сайте love.expirenza.com.

Но в этом году 14 февраля для многих украинцев — не только о романтике. Уже более десятилетия тысячи семей вынуждены встречать праздники на расстоянии — из-за войны, службы, фронт и опасности. Именно поэтому monobank подготовил отдельную, очень особую инициативу для тех, кто ждет своих защитников и защитниц.

Для семей военных, которые в этот день остаются без любимого человека рядом, банк предлагает простой, но трогательный жест: 14 февраля нужно прислать в поддержку совместное фото влюбленных — и в ответ клиенты получат десерт в одном из заведений-партнеров. А с кем, где и когда его разделить — каждый решит сам. Возможно, уже после победы 💛

В monobank отмечают, что этой акцией хотят напомнить: любовь — это не только о праздниках и подарках, но и о верности, поддержке, ожидании и вере друг в друга даже в самые сложные времена.

Акция будет действовать только 14 февраля в избранных ресторанах по всей Украине.

В этот день каждый поцелуй, каждое фото и каждое теплое сообщение — это еще одно напоминание: любовь живет, несмотря ни на что.