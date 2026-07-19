Логистика подорожает на $5–9 за тонну: УКАБ предупредил о потерях фермеров из-за тарифов "Укрзализныци"

Повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" приведет к росту расходов аграриев и уменьшит сумму, которую они получают за выращенный урожай. Об этом заявил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Олег Хоменко.

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По оценке УКАБ, перевозка аграрной продукции может подорожать на 5–7 долларов за тонну, а для хозяйств Черниговской, Сумской и Харьковской областей — на 7–9 долларов. Эти регионы расположены далеко от портов, а автомобильные перевозчики неохотно работают на таких маршрутах, поэтому заменить железную дорогу сложно.

По словам Хоменко, больше всего новые тарифы могут ударить по производителям кукурузы. Эту культуру перевозят в больших объемах, однако доход с каждой тонны сравнительно невысок. Поэтому даже несколько дополнительных долларов логистических расходов могут сделать продажу менее выгодной.

"Подорожание (грузовых тарифов УЗ — Ред.) снижает цену, которую получает фермер", — констатировал Хоменко.

В УКАБ также прогнозируют, что из-за повышения тарифов часть грузов перейдет на автомобильный транспорт. Если раньше автотранспорт преимущественно был выгоднее на расстоянии до 200–250 км от портов, то теперь эта зона может расшириться до 400–500 км и охватить часть центральных областей.

Ранее председатель ассоциации "Укрцемент" Павел Качур заявил, что повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" скажется на стоимости цемента, щебня, кирпича и других строительных материалов, а следовательно — на цене жилья и государственных проектах восстановления страны.