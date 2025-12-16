Легальные операторы призывают власть не уничтожать "белый" сектор азартных игр

Крупнейшее отраслевое объединение индустрии iGaming "Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса" (АУОИБ) обратилась к госорганам с призывом не убивать легальный сектор азартных игр из-за введения новых ограничений.

Об этом стало известно из письма (есть в распоряжении"Интерфакс-Украина") АУОГБ к Минцифры, Минфину, БЭБ, ГНС, комитетам Верховной Рады и Госагентству ПлейСити.

Ассоциация просит не вводить жесткие фиксированные лимиты для игроков легальных казино – это повлечет отток игроков в теневые онлайн-казино, в то время как легальные операторы ежегодно обеспечиваютболее 17 млрд грн поступлений в бюджет.

Крупнейшие операторы рынка отмечают: лимиты расходов должны быть персональными для игроков и риск-ориентированными, а не фиксированными, как этого требует Минфин. Специалисты проанализировали влияние возможных лимитов на бюджетные поступления и на отрасль в целом. Выявлено, что при лимите 1000 евро/мес. от 30 до 50% игроков уйдут в нелегальный сектор (часто его контролируют россияне), а бюджет Украины недополучит около 5,6 млрд грн налогов в год.

АУОГБ предлагает также увеличить лимиты времени участия в азартных играх в неделю и в месяц. "Например, есть лимит в 27 ч. игры в месяц. Если мы поделим его на 30 дней, то для игрока установлен лимит на 1 день меньше часа... Если человек будет импульсивно играть и если он не будет иметь времени расслабиться в игре, он не получит достаточной дозы дофамина, а затем будет постоянно хотеть возвращаться в игру. Такой подход будет из здоровых лиц делать лудоманов.", – отмечает Ольга Бажан с 2К.

Поэтому, АУОГБ отмечает: предложенный подход не уменьшит вред от азартных игр, а наоборот – существенно увеличит долю теневого и оффшорного сегмента, где игроки остаются полностью незащищенными. Ассоциация просит регуляторов учесть международный опыт и называет 3 ключевых фактора стремительного роста теневого сегмента в ЕС – жесткие лимиты, запрет рекламы, быстрое распространение криптоказино.

"В странах с жесткими лимитами, доля теневого сегмента резко агрессивно растет (Германия – 60-80%, Финляндия – 32-35%, Нидерланды – 25-30%). В странах с гибкими или добровольными моделями лимитирования теневой сегмент остается минимальным (Великобритания – 1–2%, Дания – около 9%)", — говорится в обращении.

"Украина не должна ломать белую отрасль своими необдуманными шагами и повторять ошибки европейских стран, где чрезмерные регуляторные ограничения привели к росту доли оффшорного гемблинга и переходу граждан в "серую" зону, где существуют высокие риски финансового мошенничества и отсутствует защита прав потребителей", – прокомментировал обращение президент АУОГБ Александр Когут.

"Мы понимаем: если игрок пойдет к нелегалу, этого всего делать не надо. Мы очень хотим, чтобы эти лимиты действительно не привели к тому, что рынок азартных игр перейдет в тень. Но также хотим, чтобы они были предохранителем по игровой зависимости граждан. Хочу заметить представителям государственных органов относительно их замечаний: установление лимитов никоим образом не должно привести к тому, что игроки перейдут играть от легальных заведений к нелегальным", – добавила Юлия Зайченко из "ПлейСити".

Вице-президент АУОГБ Олег Арестархов также отмечает, что проблема лудомании в Украине является надуманной: "Есть исследования Национальной службы здоровья Украины. Если лимиты будут приняты в том виде, в котором они сегодня есть, российские казино будут просто аплодировать и откупоривать игристое. Они все еще нелегально работают на территории украинского сегмента Интернета, они до сих пор у нас не заблокированы.... Поэтому введение лимитов – это вопрос безопасности страны".