Квотный подход к открытию экспорта газа не повлияет на его баланс, – Петренко

Открытие экспорта природного газа может сопровождаться определенными ограничениями, способствующими сохранению его баланса, считает исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Артем Петренко.

"Если взять какую-то небольшую квоту для экспорта газа, не вижу, как это может повлиять на его баланс в Украине", – сказал Петренко во время "круглого стола": "Второй год запрета экспорта природного газа из Украины: последствия и перспективы", организованного энергокомитетом Верховной Рады.

Он добавил, что открытие экспорта будет стимулом для увеличения добычи частными компаниями, который в последние два года демонстрирует существенное падение.

По данным исполнительного директора Ассоциации, в 2021 году частные компании поставили рекорд по добыче – 5 млрд куб. м, но уже в 2022 году он упал на 700 млн куб. м, а в 2023 году – еще на 600 млн куб. м.

Причинами падения добычи с началом войны он назвал последствия военных действий и обстрелов, в первую очередь в Харьковской, а также в Полтавской областях, где добывается подавляющее количество газа, падение потребления промышленностью и запрет на экспорт.

При этом он обратил внимание, что потребление газа украинской промышленностью снизилось с ориентировочно 8 млрд куб. м в последние довоенные годы до 3,4 млрд куб. м по результатам 2023 года.

"Вопрос экспорта сейчас активизировался, потому что нет промышленности, которая может купить газ в Украине. Для любой компании важно иметь спрос на свою продукцию. И я не знаю ни одной частной компании, которая была бы против экспорта", – отметил он.

В то же время Петренко обратил внимание на незначительные объемы выкупа газа у частных компаний НАК "Нафтогаз" в 2022 году – 250 млн куб м и активизацию выкупа в 2023 году – по его данным 1,1 млрд куб. м.

По данным Украинской энергетической таможни, обнародованным в ходе "круглого" стола, с 2018 по 2021 год Украина экспортировала всего 151 млн куб. м газа, из которых больше всего в 2021 году – 147 млн куб. м на сумму $47 млн. Ресурс был экспортирован 14 субъектами внешнеэкономической деятельности в пять стран, больше всего в Венгрию – 114 млн куб.