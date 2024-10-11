Куюн о 'немецком' бензине БРСМ-Нефть: спирт добавляют на месте – его содержание реально показывают лабораторные исследования

БРСМ-Нафта добавляет в бензин спирт с предприятия "Фазор" в пропорции 25% и более. В недавнем каминг ауте сеть АЗС признала, что это предприятие принадлежит ей.

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Об этом написал "УНИАН" со ссылкой на эксперта горючего рынка, директора Консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.

"Пишут, БРСМ начала импорт немецкого бензина. Сообщается также о минимальной стоимости – на 5-8 грн дешевле, чем в проверенных местах. Зачем импортировать заводской бензин из Европы, везти его в Полтавскую или Киевскую область (600-850 км от границы), добавлять там спирт? Думаю, никто тому немецкому бензину экскурсию протяженностью 1200-1700 км по Украине на самом деле не делает. А спирт добавляют где-то на месте, потому что его содержание реально показывают лабораторные исследования (и не 10%, а 25% и больше, как я писал раньше)", – написал эксперт.

Он напомнил, что на прошлой неделе во время своего каминг-аута БРСМ впервые признала, что имеет в своей структуре двух "производителей" – "Стандарт Ойл 2000" и "ТНТ Групп", а также производителя спирта "Фазор".

"Раньше бензин смешивали с безакцизными октано повышающими растворителями из РФ и РБ (импортировала их компания "Катма Групп", от которой раньше отрекались, а тут вдруг признали своей). Сейчас, когда такой возможности нет, мешают со спиртом с "Фазора". Качество, как говорится, на любителя, но ведь дешевле!" – подчеркнул Куюн.

Эксперт задается вопросом, зачем добавлять спирт в качественный немецкий бензин.

"Сама БРСМ пишет, что качество немецкого бензина замечательное. Это действительно так: согласно документам, в нем абсолютно нет этанола, а это реально редкость. Тогда еще вопрос: зачем говорить о его качестве, а на самом деле везти неизвестно куда, добавлять спирт и потом продавать как Е-10 (до 10% спирта)? Все просто: на чистом бензине не будет той экономики, как после меджика со спиртом на нефтебазах и мини-НПЗ", – поясняет Куюн.

Как сообщалось, ранее лабораторные исследования обнаружили в образцах бензина с "БРСМ-Нафта" и МOTTO содержание спирта 25-35%, что убивает двигатель. В "комплекте" шли превышение показателей серы, бензола и повышенное содержание кислорода (первый признак добавления больших объемов спирта).