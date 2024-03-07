Куюн назвал логической идею бронирования на основе налогов, уплаченных предприятием

Схема бронирования сотрудников, которая зависит от объема налогов, который платит предприятие, может быть эффективной.

Об этом заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией – все эти вещи сегодня прорабатываются комплексно. И влияние предприятия или отрасли на экономику – это рамки будущей системы бронирования, над которой мы работаем. Еще раз: ты либо для фронта, либо на фронте. А так, чтобы сидеть в тылу и колошматить котлету под вывеской очень стратегического предприятия, потому что оно, например, продает горючее, так не должно быть", – подчеркнул Куюн.

Это поможет вывести бизнес из тени – ведь тем предприятиям, которые захотят сохранить работников, придется платить "белую" зарплату и платить остальные налоги в полном объеме, уверен эксперт.

"Я не раз демонстрировал на примере топливных сетей, как можно оценивать налоговую эффективность. Базовый расчет строится на погрузке за литр, но в последнее время лично я склоняюсь к показателю налогов на каждого работника. В нашей ситуации оценка "бойца" экономического фронта может строиться на его вкладе живыми деньгами в бюджет воюющей страны. И этот вклад – налоги. НДФЛ, ЕСВ, налог на прибыль, НДС", – резюмировал Куюн.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривают схему бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн. Эта схема вызвала волну критики от экспертов и военных, которая может спровоцировать раскол в обществе. Кроме того, это может привести к коллапсу в крупнейших сферах украинской экономики – аграрной и промышленной, где традиционно занято много работников, но зарплаты меньше, чем указанный Кабмином "предел".

После этого премьер министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство готовит новый механизм для бронирования: оно предусматривает привязку не к зарплате рабочих, а к объему налогов, уплачиваемого предприятием, и его роли в наполнении бюджета.