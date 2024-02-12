Курс доллара изменился за выходные: банки и НБУ выставили новые цены на валюту
Наличный доллар в Украине немного подрос в начале новой недели. Так, утром в понедельник, 12 февраля, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,6/38,05 грн (покупка/продажа). За выходные курс в покупке остался неизменным, а вот в продаже "бакс" подорожал на 5 копеек. Официальный курс Нацбанка тоже повысился на 5 копеек.
За неделю, с прошлого понедельника, курс изменился тоже несущественно. Доллар за 7 дней подорожал на 5 копеек, свидетельствуют данные профильного портала.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс доллара. На 12 февраля стоимость американской валюты установлена на уровне 37,62 грн:
- на 5 копеек выше курса, действовавшего в пятницу, 9 февраля;
- на шесть копеек дороже, чем неделю назад;
- на 61 копейку ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).
Доллар в банках: где выгоднее курс 12 февраля
Среди крупнейших коммерческих банков 12 февраля дешевле всего продает доллары Райффайзен Банк – по 38 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) – по 38,2 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене тоже "Универсал" – за 37,1 грн. А выгоднее всего продавать валюту 12 февраля в государственном Сенс Банке (по 37,7 грн за долл.).
На черном рынке, т.е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно выше банковского. Так, американскую валюту "с рук" 12 февраля предлагают по цене 38,07/38,18 грн (покупка/продажа).
Курс доллара в ближайшие годы: скупать ли валюту
Национальный банк Украины не дает прямых прогнозов курса гривни к доллару и другим иностранным валютам. Однако из макроэкономических расчетов регулятора следует, что Нацбанк может ожидать роста курс доллара на 7,5-10% в год.
Если такие подсчеты верны, в 2024-м среднегодовой курс окажется на уровне 39 грн, а в 2026-м – 46,1 грн, заявил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. По его оценке, нацбанковские прогнозы среднегодового курса доллара таковы:
- 2024 год – среднегодовой курс 39 грн/долл.
- 2025 год – 41,9 грн/долл. (+7,5% в годовом исчислении);
- 2026 год – 46,1 грн/долл. (+10% год к году).
"Важный вывод-рекомендация: не бегите покупать доллары. Ибо гривневые финансовые инструменты будут давать вам больший доход. Так, например, если вы сегодня купите доллар, то за следующие три года он будет зарабатывать вам в среднем 8,2% годовых в гривне. Если вы сегодня приобретете трехлетние ОВГЗ, то будете зарабатывать значительно больше (примерно 18,5% годовых)", – резюмировал эксперт.
Как сообщал OBOZ.UA, согласно так называемому индексу Биг Мака, доллар в Украине "должен" стоить около 19,3 грн, а сама гривня недооценена на 48,4% согласно так называемому индексу Биг Мака. При этом за год гривня покинула топ-5 самых недооцененных валют в мире и теперь находится на восьмом месте по этому показателю.
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