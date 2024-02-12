Курс доллара изменился за выходные: банки и НБУ выставили новые цены на валюту

Наличный доллар в Украине немного подрос в начале новой недели. Так, утром в понедельник, 12 февраля, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,6/38,05 грн (покупка/продажа). За выходные курс в покупке остался неизменным, а вот в продаже "бакс" подорожал на 5 копеек. Официальный курс Нацбанка тоже повысился на 5 копеек.

За неделю, с прошлого понедельника, курс изменился тоже несущественно. Доллар за 7 дней подорожал на 5 копеек, свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс доллара. На 12 февраля стоимость американской валюты установлена на уровне 37,62 грн:

на 5 копеек выше курса, действовавшего в пятницу, 9 февраля;

на шесть копеек дороже, чем неделю назад;

на 61 копейку ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).

Доллар в банках: где выгоднее курс 12 февраля

Среди крупнейших коммерческих банков 12 февраля дешевле всего продает доллары Райффайзен Банк – по 38 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) – по 38,2 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене тоже "Универсал" – за 37,1 грн. А выгоднее всего продавать валюту 12 февраля в государственном Сенс Банке (по 37,7 грн за долл.).

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 37,45 38,05 Ощадбанк 37,65 38,1 ПУМБ 37,6 38,1 Сенс Банк 37,7 38,15 Универсал Банк 37,1 38,2 Укрсиббанк 37,5 38,05 Райффайзен Банк 37,3 38 Укрэксимбанк 37,45 38,05 OTP Bank 37,55 38,15

Курс доллара в этой таблице может отличаться от фактических цен на валюту в кассах банков – там могут устанавливать дополнительные комиссии. Поэтому, чтобы узнать точный курс, следует обратиться в конкретный банк. Данные: minfin.com.ua

На черном рынке, т.е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно выше банковского. Так, американскую валюту "с рук" 12 февраля предлагают по цене 38,07/38,18 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в ближайшие годы: скупать ли валюту

Национальный банк Украины не дает прямых прогнозов курса гривни к доллару и другим иностранным валютам. Однако из макроэкономических расчетов регулятора следует, что Нацбанк может ожидать роста курс доллара на 7,5-10% в год.

Если такие подсчеты верны, в 2024-м среднегодовой курс окажется на уровне 39 грн, а в 2026-м – 46,1 грн, заявил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. По его оценке, нацбанковские прогнозы среднегодового курса доллара таковы:

2024 год – среднегодовой курс 39 грн/долл.

2025 год – 41,9 грн/долл. (+7,5% в годовом исчислении);

2026 год – 46,1 грн/долл. (+10% год к году).

"Важный вывод-рекомендация: не бегите покупать доллары. Ибо гривневые финансовые инструменты будут давать вам больший доход. Так, например, если вы сегодня купите доллар, то за следующие три года он будет зарабатывать вам в среднем 8,2% годовых в гривне. Если вы сегодня приобретете трехлетние ОВГЗ, то будете зарабатывать значительно больше (примерно 18,5% годовых)", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно так называемому индексу Биг Мака, доллар в Украине "должен" стоить около 19,3 грн, а сама гривня недооценена на 48,4% согласно так называемому индексу Биг Мака. При этом за год гривня покинула топ-5 самых недооцененных валют в мире и теперь находится на восьмом месте по этому показателю.

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