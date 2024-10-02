Кучеренко призвал прекратить придумывать энергетические прогнозы

Народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко призвал "эксперта" по энергетическим вопросам Александра Харченко прекратить давать необоснованные прогнозы, касающиеся сферы атомной энергетики.

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Об этом сообщил "Телеграф".

"Астанавите "эксперта"!" – написал он на своей странице в Facebook, комментируя его очередной прогноз защиты подстанций, связанных с атомной генерацией, и угрозы блэкаута.

Кроме того, он намекнул, что такие голословные "прогнозы" стоимостные, то есть проплаченные.

"Кстати – пролезть в "Форбс" с таким "прогнозом" стоит очень недешево!" – написал он.

Ранее нардеп Кучеренко уже неоднократно высказывался по поводу энергетических прогнозов многих экспертов относительно вероятных отключений электроэнергии, которые по большей части являются манипулятивными, часто с целью "хайпа" на чувствительной для украинцев теме энергетики во время войны.