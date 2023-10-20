Кременчугские фирмы экспортировали лом УЗ под видом б/у рельсов – СМИ

За последние годы в Украине работает теневая схема превращения металлолома в б/у товар с последующим его экспортом. Делается это с целью минимизации уплаты налогов и возмещения НДС из государственного бюджета. Об этом говорится в расследовании Бизнес.Телеграфа.

По данным издания, ООО "Центр промышленного ремонта и строительства" (Кременчуг) перед вторжением россиян в 2022 году приобрела на аукционе "Укрзалізниці" два лота металлолома рельсов, "вид 510" общим объемом 2,023 тонны с таможенным кодом 7204. Половине 2022 года почти весь этот товар был успешно вывезен в Польшу. Но оформленный документами он был не как лом, а как б/у рельсы по таможенному коду 73, бывшие в употреблении. Вывозили через другую фирму - ЧП "Метекс" (также Кременчуг)", - пишут журналисты.

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То есть, этот лом рельсов за полгода прошел серию "липовых" воскресений и переработок документов и справок, в частности в ТПП, которые подтвердили, что лом рельсов УЗ из группы 7204 внезапно превратился в б/у рельсы группы 73, которые можно в дальнейшем использовать (например , на подъездной железной дороге, не имеющей большой нагрузки).

"Конечно, в реальности такого не могло быть, однако данный случай преследовал банальную цель - сэкономить на налогах. Вывозная пошлина составляет 3 евро с каждой тонны. Более того, экспортер якобы рельс еще и заработал средства на возвращенные НДС из госбюджета. В данном случае якобы б/у рельсы, а на самом деле лом рельс прошел органы контроля Таможни, в том числе в части определения стоимости. Поскольку цена б/у рельсов значительно выше, чем была куплена эта партия, реально оценена как лом", - пишет Бизнес.Телеграф.