Кредобанк привлекает 42 млн злотых для поддержки малого и среднего бизнеса Украины

16 декабря 2025 года в Варшаве состоялось важное событие для украинского бизнеса: Кредобанк и Государственный банк развития Польши Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) подписали соглашение о механизме распределения рисков для развития малого и среднего бизнеса. Сумма финансирования — 42 млн злотых, а срок действия соглашения — 13 лет, с 10-летним формированием кредитного портфеля.

Видео дня

"Это историческая сделка, которая позволяет покрыть 80% убытков по просроченным кредитам. Для нас, как системно важного украинского банка, это не просто финансовая поддержка — это реальная помощь предпринимателям, работающим в сложных условиях войны", — отмечает Якуб Карновски, председатель Правления Кредобанка.

Новый финансовый инструмент разработан в рамках программы Financial Instrument for World Resilience (FIWR). Это первый проект, полностью финансируемый FIWR с использованием национальных средств Польши. "Инициатива открывает новые возможности для украинского бизнеса, сочетая европейские и польские ресурсы. Это шаг к экономической стабильности и развитию предприятий в период неопределенности", — добавляет профессор Марта Постула, первый заместитель председателя Правления BGK.

В рамках нового соглашения украинские предприниматели получат доступ к финансированию через механизм распределения кредитного риска. Предыдущие программы risk-sharing, которые работают в Кредобанке благодаря соглашениям с BGK при поддержке Европейской комиссии, уже помогли более 233 клиентам на общую сумму более 53 млн евро. Благодаря этому удалось сохранить почти 13 тысяч рабочих мест, прежде всего в промышленности и агропромышленном секторе, где война создала повышенные риски.

"Соглашение с BGK — это пример того, как международное сотрудничество может помочь реальному бизнесу. Мы видим, что украинские компании, которые получили кредиты через наши программы, уже начали восстанавливать производство, закупать оборудование и создавать новые рабочие места", — комментирует Якуб Карновски.

Поддержка FIWR позволяет также польским компаниям развивать бизнес в Украине. "Это не только финансовая помощь, но и шаг к укреплению экономических связей между Польшей и Украиной. Наши инструменты создают возможности для реализации совместных проектов и инвестиций", — добавляет Марек Радзиковский, заместитель председателя Правления PKO Bank Polski, председатель Наблюдательного совета Кредобанка.

Благодаря финансированию большинство средств поступает на предприятия в так называемых "желтых" и "оранжевых" зонах, где бизнес больше всего нуждается в поддержке. Это прежде всего промышленные и агропромышленные компании, которые удерживают рабочие места в непростых условиях.

"Наша миссия — поддерживать украинский бизнес даже в самые сложные времена. Новый механизм распределения рисков с BGK — это реальная возможность для предпринимателей получить финансирование, планировать инвестиции и развивать компании", — заключает Карновски.

Это соглашение — еще одно доказательство того, что международное сотрудничество и финансовые инструменты могут стать мощным ресурсом для восстановления экономики и поддержки предпринимателей в сложные времена.