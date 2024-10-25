Конкурс на 17 тыс. арестованных вагонов от АРМА может вызвать проблемы на рынке горючего в Украине – ЦТС

С начала российского вторжения Украина национализировала 21 500 грузовых вагонов, принадлежавших России и Белоруссии. Они находятся на балансе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), а пользуется ими "Укрзалізниця" – как оператор, который может обеспечить управление и обслуживание. Но недавно АРМА начала передавать эти вагоны в управление другим компаниям. И это чревато рисками для украинской экономики.

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Об этом написал Центр транспортных стратегий.

"Пока своего управляющего получила незначительная часть этого парка, а почти 18 тыс. единиц еще должны его "найти". При этом всему пока нет понимания, какими будут следующие лоты. То есть, на какое именно количество вагонов будут искать управляющего и какие именно типы вагонов будут", – пишет издание.

Как удалось узнать, Арма приняла решение провести оценку по группам вагонов. Например, в первую группу вошло 10043 полувагона, во вторую – 3389 цистерн, в третью – минераловозы, 1556 шт. Решение о количестве лотов будет приниматься уполномоченным лицом АРМА исходя из коммерческой привлекательности каждого из типов вагонов и конъюнктуры рынка.

"Если вагоны будут отдавать отдельными большими лотами в соответствии с типом, то есть определенные риски. К примеру, если все цистерны отдадут какой-то сомнительной компании и сможет давить на рынок. Особенно если за такой компанией будет стоять интерес нашего врага. Это уже вопрос обороны. Насколько я знаю, половина горючего, которое транспортирует УЗ, она возит национализированными цистернами. Думаю, и сама УЗ была бы не против, если бы могла использовать эти цистерны и дальше", – рассказал ЦТС один из участников рынка железнодорожных перевозок.

По данным ЦТС, арестованные цистерны составляют 54% от всего рабочего парка УЗ. И она имеет возможность и дальше эксплуатировать эти и другие вагоны – ведь, согласно законодательству, она тоже имеет право участвовать в конкурсе по отбору управляющего.

"Учитывая большое значение инновогонов для обеспечения устойчивости перевозок, в частности в сегменте наливных грузов и цистерн, и другие риски, на которые обращают внимание участники рынка, такое решение выглядит оптимальным. По крайней мере, на время действия военного положения, когда именно стабильность и бесперебойность работы железнодорожного транспорта критически важна для обеспечения обороноспособности страны", – резюмировали в ЦТС.