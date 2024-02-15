Компании Ахметова направили почти 8 млрд грн на помощь бойцам и поддержку мирного населения

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже более 7,6 млрд грн (свыше $223 млн) за 24 месяца полномасштабного вторжения. Главные направления помощи – поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, общин и защитников Мариуполя, говорится в отчете компании.

Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Для SCM этот вопрос особенно важен, ведь более 12 тысяч сотрудников бизнесов компании стали в ряды Вооруженных сил Украины.

"В следующем году я и все бизнесы SCM увеличим свои усилия по помощи нашим Силам обороны и мирным украинцам. Мы будем и дальше помогать украинской Армии – строить подземные укрытия и производить противоменные тралы, снабжать военным оборудованием и средствами, помогающими спасать жизнь. И самое главное – мы будем и дальше помогать мирным украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Наша помощь не прекратится, пока небо над Украиной снова не станет мирным. Я верю, что вместе мы победим врага и построим новую, сильную, преуспевающую Украину", – заявил Ринат Ахметов.

Через "Стальной фронт" силовые подразделения со всей страны системно получают амуницию, автомобили, кареты скорой помощи для военных медиков, подземные укрытия и противоминные тралы нашего собственного производства и разработки, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежда и обувь, бронежилеты из нашей стали, аптечки и турникеты, горючее и другие необходимые вещи.

Дополнительно 1 млрд грн ($25 млн) Ринат Ахметов выделил на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали". В ноябре прошлого года стартовала программа "Дома", благодаря которой защитники и защитницы города I и II группы инвалидности получат собственное жилье. В 2024 году планируется приобрести 45 квартир.

Мирные украинцы в прифронтовых зонах и деоккупированных регионах получают от бизнеса SCM продукты, бытовые вещи, лекарства, средства гигиены и т.д. Фонд Рината Ахметова с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов и более 13 млн продуктовых наборов с 2014 года.

Футбольный клуб "Шахтер" организовал и покрыл все расходы на лечение в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова, взял на себя организацию лечения и реабилитации тяжело раненного под Авдеевкой бойца Виталия Шумея в Барселоне, бойца и фаната "Шахтера" помогает с реабилитацией брату своего игрока – бойцу ВСУ Богдану Кушу. Кроме того, 22 млн грн дохода от товарищеского матча с "Тоттенхэмом" клуб направит на проекты поддержки и помощи пострадавшим в результате войны украинцам.