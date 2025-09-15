Когда мечты ближе, чем кажется: секреты управления средствами для детей

Помните, как в детстве мы получали карманные и тратили их до копейки? Или собирали монетки в копилку, мечтая о новом велосипеде либо крутом гаджете? Времена изменились, и теперь дети могут не только тратить или хранить, но и зарабатывать собственные деньги на осуществление мечты.

Карта TRY от Sense Bank и Mastercard для детей 6-13 лет – это безопасный старт во взрослую финансовую жизнь с надежной поддержкой родителей. Она специально создана для того, чтобы дети могли получить первый опыт управления деньгами, но в контролируемой и безопасной среде. Карта привязана к родительскому счету, что позволяет взрослым видеть финансовые операции ребенка, а ребенку получать первые собственные деньги не только "на руки", но и зарабатывать их самостоятельно – за дело. Родители могут создавать задания: от учебных до бытовых, как, например, уборка в комнате или хорошее выполнение домашних обязанностей. По результатам таких действий дети могут получать денежное вознаграждение, которое зачисляется непосредственно на их карточку TRY. Таким образом, деньги перестают быть просто подарком с абстрактной ценностью, а приобретают реальный смысл как результат личных усилий. Это не только мотивирует ребенка к ответственности и самостоятельности, но и формирует здоровое отношение к финансам с раннего возраста.

А еще с картой TRY можно откладывать на настоящую мечту. Функция "Доходный сейф" позволяет хранить средства под процент (4% годовых), поэтому ребенок видит, что накопления могут расти. Это простой и понятный способ объяснить ему принцип работы денег. Родители при этом сохраняют контроль: видят все расходы в приложении, могут устанавливать лимиты, ограничивать определенные операции или при необходимости заблокировать карту. Такой баланс свободы и контроля – идеальный тренажер для ответственного отношения к деньгам.

Владельцы карты автоматически становятся участниками программы лояльности Cash'u Club, которая вознаграждает каждую покупку бонусами. Бонусы Cash'u Club можно накапливать и обменивать на подарки или скидки. Это мотивирует детей планировать расходы: делать осознанный выбор, ведь каждая покупка может приближать к желаемому.

Чтобы процесс знакомства с финансами не был скучным, а полезным и интересным, Sense Bank добавил интерактивную игру-квест.

К 34-й годовщине Независимости Украины в приложении Sense SuperApp появилось интерактивное приключение – игра-квест "Путешествие по Украине". Игроки отправляются в квест по живописным уголкам страны – от Карпат до Полесья, от Черного моря до терриконов Донбасса, ищут скрытые магические предметы и восстанавливают силу древней реликвии. Задача проста: найти все необходимое, избегая ошибок, и пройти игру до конца. Это не просто развлечение – это способ познать историю и культуру Украины, потренировать логику, внимательность и заработать приятные бонусы.

TRY – это современная версия той самой копилки, с которой когда-то начинался путь к мечте. А теперь на смену мелким монетам приходят первые заработанные средства, хаотичные траты сменяет финансовое планирование, а вместо запретов – реальный опыт и возможность осуществить мечту. Дети растут, и с ними должны расти их финансовые навыки. И карта TRY – безопасный способ сделать эти навыки частью жизни с детства.

