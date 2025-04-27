Клуб ультрабогатых поклонников Трампа откроют в Вашингтоне: сколько будет стоить членство

В Вашингтоне заработает частный клуб, участниками которого будут только очень богатые сторонники президента США Дональда Трампа. Клуб "Executive Branch" создали старший сын Трампа, а также донор и основатель фонда "1789 Capital" Омид Малик и еще несколько инвесторов.

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В него можно попасть только по приглашению, стоимость которого превышает полмиллиона долларов. Об этом пишет издание Politico, журналисты которого ознакомились с приглашением.

"Executive Branch" – это детище Малика и старшего сына президента, а также их партнеров в консервативном фонде 1789 Capital. Клуб будет располагаться в Джорджтауне. Их цель, говорят люди, знакомые с планами, – создать самый элитный частный клуб, который когда-либо был в Вашингтоне, и обслуживать бизнес- и технологических магнатов, которые хотят развивать свои отношения с администрацией Трампа", – говорится в материале.

Источники издания отмечают, что цель – создать действующий в Вашингтоне частный клуб высшего класса и обслуживать бизнесменов и технологических магнатов, стремящихся развивать свои отношения с администрацией Трампа.

У попавших в клуб будет возможность общаться с советниками президента и членами кабинета министров без прессы.

Politico пишет, что у клуба уже есть письмо ожидания, а официальное открытие было запланировано на вечер субботы, 26 апреля.

Владельцами клуба являются Омид Малик, его бизнес-партнер Крис Баскирк, Трамп-младший, а также Зак и Алекс Виткоффы, сыновья специального представителя Трампа Стива Виткоффа. Среди основателей клуба – Дэвид Сакс, братья Винклвосс и Чамат Паллихапития.

Как сообщал OBOZ.UA, после 100 дней второго срока Дональда Трампа на посту президента США только 39% граждан одобряют то, как он справляется со своей работой. Этот показатель – самый низкий для указанного периода среди всех американских президентов за последние 80 лет.

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