Компания Vorex Федира Закусило, поставщик стальных труб из Китая, пытается заблокировать проведение тендеров государственной компании "Укргаздобыча" на закупку стальных труб для добычи газа.

Согласно информации на официальном сайте Хозяйственного суда города Киева, Vorex 24 мая 2024 подал иск против "Укргаздобычи", в котором требует изменить условия тендера государственной компании на закупку труб и просит суд остановить проведение самого тендера.

Как сообщается на сайте Прозоро, "Укргаздобыча" 16 мая 2024 года объявила тендер на закупку стальных труб. Начало аукциона запланировано на понедельник, 27 мая. Однако в пятницу, 24 мая, Уорекс подал иск в суд о блокировании закупки, дело будет рассматривать судья Чинчин А.В.

Китайская Vorex системно блокирует поставки труб "Укргаздобычи". Так, в апреле компания Vorex уже сорвала закупку крупной партии стальных труб. Ворекс проиграл в тендере Укргаздобыча, ведь предложил цену выше победителей. Тогда компания Федира Закусило подала иск в Хозсуд Киева, запретившему "Укргаздобыче" заключать контракты с победителями 4-х проведенных тендеров. Укргаздобыча обжаловало такое решение, 21 мая Апелляционный суд отменил постановление суда о запрете заключения договоров, как противоречащее законодательству Украины. Однако закупка труб "Укргаздобычей" не состоялась из-за действий Vorex.

Компания Vorex – поставщик стальных труб китайских производителей государственным компаниям Украины. Напомним, на этой неделе глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что Китай поставляет летальное оружие России для ведения войны в Украине. Ранее издание New Voice сообщало, что Китай активно помогает России увеличивать оборонное производство путем поставок станков, микроэлектроники, БПЛА, технологий крылатых ракет.