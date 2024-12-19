'Киевстар' запустил VoWiFi в Украине: что это за технология и как работает

Услуга VoWiFi становится доступной абонентам Киевстар. Благодаря этой технологии абоненты смогут совершать звонки по сети Wi-Fi даже в местах со слабым сигналом мобильной сети.

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) – современная технология передачи голосовых звонков. Она позволяет получить качественное и более четкое звучание голоса и быстрое соединение. Услуга пригодится когда сигнал мобильной сети слабый или нестабильный, но имеется покрытие Wi-Fi: в полуподвальных помещениях, зданиях с толстыми стенами, цокольных и высотных этажах. Разговоры с использованием этой технологии тарифицируются как обычные голосовые вызовы.

Для того, чтобы воспользоваться WiFi:

Услуга должна быть подключена по телефону (если уже используется VoLTE отдельно подключать WiFi ненужно) Карта USiM Смартфон с поддержкой VoWiFi в сети Киевстар В смартфоне должна быть активирована функция VoWiFi и установлены последние обновления программного обеспечения.

Для контроля нагрузки на сеть открытие доступа к технологии происходило постепенно. Для начала пользоваться VoWiFi получили пользователи фиксированной связи от Киевстар. 19 декабря технология стала доступна и для пользователей всех провайдеров Украины.

Также Киевстар обещает впоследствии расширять и список смартфонов с поддержкой VoWiFi в сети оператора.

Узнать больше о технологии и проверить совместимость смартфона можно на официальном сайте оператора по ссылке.