'Киевстар' за первый квартал 2024 года увеличил инвестиции в экономику Украины более чем на 37%

Крупнейший оператор электронных коммуникаций "Киевстар" продолжает обеспечивать связь для Украины и увеличивает инвестиции в будущее развитие. В 1 кв 2024 г. капитальные расходы оператора выросли на 37,4% по сравнению с 1 кв 2023 г., и превысили 1 млрд грн.

В первом квартале 2024 года Киевстар продолжил реализацию стратегии 4G повсюду и установил 170 новых 4G сайтов, а также модернизировал 900 действующих базовых станций для их совместимости со стандартом LTE. Для восстановления и развития телеком сети и усиления энергонезависимости оператор увеличил капитальные затраты на 37,4% по сравнению с 1 кв 2023 г., до 1,072 млрд грн. Благодаря усилиям компании почти 100% телеком сети на подконтрольной Украине территории работает в обычном режиме и круглосуточно обеспечивает абонентов услугами связи и передачи данных.

В первом квартале 2024 года сохраняется рост популярности услуг 4G. Так количество абонентов, пользующихся высокоскоростной мобильной передачей данных, выросло на 8,9% по сравнению с 1 кв 2023 года и достигло 14,5 млн. Использование объемов мобильного интернета в расчете на одного абонента увеличилось на 3,8%. Общее количество абонентов мобильной связи в 1 кв 2024 года уменьшилось на 1,9% в результате влияния факторов войны, таких как миграция населения за пределы страны, а также временная оккупация ряда населенных пунктов.

Новые цифровые бизнесы Киевстар показывают стабильный рост. Так в 1 кв. В 2024 году количество абонентов, пользующихся услугой Kyivstar TV, увеличилось на 45,3% по сравнению с 1 кв. 2023 г. В отчетном квартале более 20 тысяч абонентов услуги пользовались учебным и образовательным контентом, доступ к которому оператор предоставляет без взимания платы. Количество клиентов, регистрировавшихся на цифровой платформе медицинского сервиса Helsi, увеличилось на 11% квартал к аналогичному кварталу предыдущего года. На 17,3% увеличилось количество абонентов, пользующихся цифровым сервисом самообслуживания "Мой Киевстар".

Общий доход компании в 1 кв 2024 года уменьшился на 14,1% до 7,1 млрд грн по сравнению с 1 кв 2023 из-за беспрецедентной кибератаки на сеть Киевстар в декабре 2023 года. Компания в благодарность абонентам за их лояльность отменила для всех пользователей мобильной и фиксированной связи одну месячную плату за тариф. Основная сумма компенсаций по программе лояльности была выделена в 1 кв. 2024 г.

Киевстар продолжает помогать стране приближать победу и мир. В 1 кв 2024 года компания выделила 10 млн грн для медицинского центра "Несокрушимые", запустила образовательную инициативу для детей, потерявших родителей из-за войны, выделила фонду компетентной помощи армии "Вернись живым" 50 миллионов гривен на приобретение комплексных систем связи для Воздушного командование "Юг".

В 1 кв. 2024 года Киевстар уплатил в государственный бюджет Украины более 2 млрд грн налогов и других платежей.

Показатели деятельности Киевстар в 1 кв 202 4 по сравнению с аналогичным периодом 2023 года