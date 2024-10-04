'Киевстар' вошла в топ-50 лучших работодателей Украины

Компания "Киевстар" получила признание как один из лучших работодателей Украины, войдя в рейтинг ТОП-50 по версии издания NV в партнерстве с Odgers Berndtson Украина. Компания стала победителем в индустрии телекоммуникаций и была отмечена в трех дополнительных номинациях рейтинга.

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Кроме общего рейтинга Киевстар получил первенство еще в трех отдельных номинациях: "Поддержка ветеранов и их семей", "Материальная и нематериальная мотивация персонала" и "Поддержка благосостояния сотрудников".

"Мы благодарим организаторов за высокую оценку нашей работы. На самом деле это отличие означает, что даже в самые сложные времена Киевстар остается настоящей семьей. С начала полномасштабного вторжения наши сотрудники демонстрируют невероятную устойчивость и преданность делу, обеспечивая связь в тяжелейших условиях, несмотря на обстрелы и блекауты, – комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар. – Наша обязанность – обеспечить им надежный тыл, чтобы каждый мог сосредоточиться на выполнении своей работы, зная, что о нем позаботятся. Мы гордимся тем, что смогли не только сохранить, но и усилить программы поддержки нашей команды – от ветеранов до сотрудников, которые ежедневно обеспечивают связью миллионы украинцев. Это признание – заслуга каждого члена нашей команды".

Рейтинг лучших работодателей – совместный проект NV и международной компании Odgers Berndtson, специализирующейся на поиске и оценке руководителей высшего уровня. В исследовании приняли участие 152 крупнейших компании Украины, отобранные по критериям выручки и количеству работников.

Церемония награждения состоялась 2 октября 2024 г. во время форума "Бизнес и война – Диалоги о будущем", где представители бизнеса и власти обсуждали наиболее актуальные вызовы предпринимательства в условиях войны.