'Киевстар' увеличил инвестиции в телеком-сеть во втором квартале 2023 года

Национальный телеком оператор продолжает развивать цифровые услуги, чтобы украинцы могли работать, учиться, общаться с помощью современных технологий. В ближайшие три года Киевстар планирует инвестировать в развитие телекома сектора Украины 600 миллионов долларов США.

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Во 2 кв. 2023 года команда Киевстара подключила к 4G связи еще 80 населенных пунктов, а также установила 270 новых базовых станций. Компания увеличила на 35,1% капитальные затраты по сравнению со 2 кв. 2022 года, что позволило увеличить территорию охвата связью 4G и ускорить восстановление сети в деоккупированных населенных пунктах. В настоящее время связь 4G от Киевстара доступна для 94,3% населения на подконтрольной Украине территории. Более 93% телекома сети Киевстара работает в обычном режиме. Для обеспечения стабильной работы сети компания потратила во 2 кв. 2023 г. свыше 1,395 млрд. грн., на 35% больше, чем во 2 кв.2022г.

Абоненты телекома оператора увеличили использование услуг мобильного интернета. Объемы мегабайтов на абонента в 2 кв. 2023 г. выросли на 25,6% по сравнению с 2 кв. 2022 г. Это стало возможным благодаря развитию сети 4G, а также предложенным компанией тарифам с большим количеством мегабайтов. Количество абонентов, пользующихся услугами 4G, увеличилось на 13,5% по сравнению с 2 кв. 2022 г.

Общее количество абонентов во 2 кв 2023 года уменьшилось на 2,6% в результате влияния факторов войны, таких как миграция населения за пределы страны, а также временная оккупация ряда населенных пунктов.

Киевстар развивает сервисы, помогающие украинцам преодолевать сложности войны. Такие как цифровые услуги онлайн-образования, заботы о здоровье, досуг, услуги цифрового телевидения Киевстар TV, и другие. Так, количество абонентов, пользующихся более чем одной услугой телеком оператора, выросло на 37,8%.

Во 2 кв. 2023 года Киевстар уплатил в государственный бюджет Украины более 2,7 млрд грн налогов и сборов. Общая сумма налогов и других платежей, уплаченных в госбюджет с начала войны, превысила 15,2 млрд. грн. Кроме того, национальный телеком оператор предоставил помощи ВСУ, абонентам, стране на сумму 1,162 млрд грн. За 17 месяцев войны компания потратила на развитие и строительство телекома сети 8,136 млрд грн.

Показатели деятельности Киевстар в 2 кв 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года