"Киевстар" уплатил более 3,37 млрд грн налогов за первый квартал 2025 года

В 2025 году национальный оператор электронных коммуникаций Киевстар уплатил 3,37 млрд грн налогов в государственный бюджет. Это на 65% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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"Мы понимаем, что налоги – это не просто цифры на бумаге, это реальный вклад в стабильное функционирование государства: от обеспечения сил обороны до финансирования социальных программ и восстановления экономики Украины. Горжусь тем, что Киевстар не только обеспечивает стабильной качественной связью, интернетом и широким спектром других услуг наших абонентов, но из года в год увеличивает свой вклад в финансовое развитие Украины", — комментирует Александр Комаров, CEO Киевстар.

Компания продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы в размере 1 миллиарда долларов США на период 2023-2027 годов. Денежные средства направляются на усиление энергетической устойчивости, развитие технологий связи, восстановление инфраструктуры, развитие цифровых услуг для потребителей и т.д.

В 2024 году компания уплатила в государственный бюджет 12,3 млрд грн налогов. С этим результатом Киевстар возглавил отраслевую категорию "Телекоммуникации, IT и логистика" в "Рейтинге самых добросовестных" от NV. Общая сумма уплаченных компанией налогов с начала полномасштабного вторжения России достигла 36,1 млрд грн.